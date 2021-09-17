https://tr.sputniknews.com/20210917/marmara-denizinde-yeni-tehlike-1048988314.html

Marmara Denizi'nde yeni tehlike

Marmara Denizi'nde yeni tehlike

Marmara Denizi'ni bekleyen yeni tehlikenin oksijen azlığı olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Yücel, bu durumun giderek kötüleşerek devam ettiğini söyledi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T11:20+0300

2021-09-17T11:20+0300

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yaşam

marmara denizi

yaşam

canlı

azalma

oksijen

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ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Müsilaj gözle görülebilir derecede artık değil Marmara’da ancak bu sorunun bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda" dedi.Yücel, "Marmara’da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorunu hala devam ediyor. Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da giderek kötüleşerek devam ediyor" şeklinde konuştu.Oksijen azlığının olası sonuçlarıDenizlerde oksijenin azalması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getirebilir. Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden oluyor.

marmara denizi

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marmara denizi, yaşam, canlı, azalma, oksijen