Mesut Özil'den Eintracht Frankfurt taraftarlarına öpücük

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.Skorer'in haberine göre, 49. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak için köşe gönderine yönelen Mesut Özil'e Frankfurt taraftarı önce ıslıklarla tepki gösterdi, sonrasında ise yabancı madde attı. Atılan maddeler Mesut'a isabet etmezken, tecrübeli futbolcu bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.Mesut Özil Frankfurt taraftarlarına öpücük gönderirken, Alman taraftarların tepkisi bu hareket sonrası artarak devam etti.
Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Mesut Özil, rakip takım taraftarlarıyla gerilim yaşadı. Mesut Özil, yabancı madde atan Frankfurt taraftarlarına öpücük attı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.
Skorer'in haberine göre, 49. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak için köşe gönderine yönelen Mesut Özil'e Frankfurt taraftarı önce ıslıklarla tepki gösterdi, sonrasında ise yabancı madde attı. Atılan maddeler Mesut'a isabet etmezken, tecrübeli futbolcu bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.
Mesut Özil Frankfurt taraftarlarına öpücük gönderirken, Alman taraftarların tepkisi bu hareket sonrası artarak devam etti.