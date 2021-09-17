https://tr.sputniknews.com/20210917/meteorolojiden-saganak-yagis-yildirim-ve-dolu-uyarisi-1048983923.html
Meteoroloji'den sağanak yağış, yıldırım ve dolu uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış, yıldırım ve dolu uyarısı
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji, vatandaşların... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T07:55+0300
2021-09-17T07:55+0300
2021-09-17T07:54+0300
yaşam
sel
meteoroloji
açıklama
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji'den yapılan uyarıda "Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210917/giresunda-dere-suyu-bahcesine-dolan-okulda-egitime-ara-verildi-1048980693.html
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sel, meteoroloji, açıklama, uyarı
Meteoroloji'den sağanak yağış, yıldırım ve dolu uyarısı
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.