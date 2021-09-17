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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T21:31+0300
2021-09-17T21:31+0300
türkiye
irak
şehit
avaşin
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması nedeniyle ağır yaralan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Solak için taziye mesajı yayımladı.Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.
türkiye
irak
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irak, şehit, avaşin, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir asker şehit oldu

21:31 17.09.2021
Asker - operasyon
Asker - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması nedeniyle ağır yaralan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Solak için taziye mesajı yayımladı.
Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.
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