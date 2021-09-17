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https://tr.sputniknews.com/20210917/nasa-acikladi-requiem-2037de-dunyaya-ulasabilir-1048988612.html
NASA açıkladı: Requiem patlaması 2037'de Dünya'ya 'ulaşabilir'
NASA açıkladı: Requiem patlaması 2037'de Dünya'ya 'ulaşabilir'
Daha önce Hubble teleskopunun merceğine üç kez takılan Requiem süpernovasının 2037'de yeniden gözlemlenebilir olması bekleniyor. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T11:54+0300
2021-09-17T11:59+0300
süpernova
patlama
yıldız
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Büyük yıldızlar ölme zamanları geldiğinde ya devasa kırmızı kütlelere dönüşüyor ya bir nötron yıldıza veya kara deliğe dönüşüyor ya da patlıyor. Birçok yıldızdan daha parlak olan bu güçlü patlamalara 'süpernova' adı veriliyor. Bugüne dek yüzlerce süpernova gözlemlenebildi ama aynı süpernovanın belli bir süre sonra tekrar görülmesi sık bulunan bir fırsat değil. NASA açıklamasına göre Requiem adı verilen süpernova'nın 2037'de yeniden gözlemlenebilir olması bekleniyor. Bunun olabilmesi ise 'yerçekimsel mercekleme' olarak bilinen bir etki sayesinde. Süpernovanın hemen karşısındaki büyük kütleli cisim, uzaktaki görüntüyü büyütmek için ışığı büken bir lens görevi görüyor. Süpernovadan yayılan ışık, büyük kütleli cismin içinden geçerken büyütülüyor, bükülüyor ve birden fazla kopyaya bölünüyor. Bu kopyaların her biri de 'aynı gösterinin tekrar tekrar gösterimi' gibi aynı süpernovanın birden çok kez görülmesine yol açıyor. Hubble teleskopu Requiem süpernovasını ilk kez 2016'da bir değil üç farklı karede görüntülemişti. Requiem süpernovası Dünya'nın yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzağında ama 'MACS J0138.0-2155' olarak anılan büyük kütleli cismin içinden geçen ışığının Dünya'ya ulaşması 4 milyar yılı buluyor. Araştırmacı Steve Rodney'ye göre ilk 3 görüntü ile 2037'de beklenen 4. görüntü arasında bu kadar uzun süre olmasının sebebi, Requiem'in ışığının geçtiği büyük kütleli cismin merkezindeki karanlık maddenin yoğunluğu.Requiem'in 2037'de yansıması beklenen dördüncü görüntüsü çıplak gözle görülemeyecek olsa da teleskoplarla bakınca görünür olacak.
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süpernova, patlama, yıldız

NASA açıkladı: Requiem patlaması 2037'de Dünya'ya 'ulaşabilir'

11:54 17.09.2021 (güncellendi: 11:59 17.09.2021)
© Fotoğraf : NASA/ESA/S. Casertano(Space Telescope Science Institute)Hubble tarafından çekilen uzay görüntüleri
Hubble tarafından çekilen uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : NASA/ESA/S. Casertano(Space Telescope Science Institute)
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Daha önce Hubble teleskopunun merceğine üç kez takılan Requiem süpernovasının 2037'de yeniden gözlemlenebilir olması bekleniyor.
Büyük yıldızlar ölme zamanları geldiğinde ya devasa kırmızı kütlelere dönüşüyor ya bir nötron yıldıza veya kara deliğe dönüşüyor ya da patlıyor. Birçok yıldızdan daha parlak olan bu güçlü patlamalara 'süpernova' adı veriliyor.
Bugüne dek yüzlerce süpernova gözlemlenebildi ama aynı süpernovanın belli bir süre sonra tekrar görülmesi sık bulunan bir fırsat değil. NASA açıklamasına göre Requiem adı verilen süpernova'nın 2037'de yeniden gözlemlenebilir olması bekleniyor. Bunun olabilmesi ise 'yerçekimsel mercekleme' olarak bilinen bir etki sayesinde.
Süpernovanın hemen karşısındaki büyük kütleli cisim, uzaktaki görüntüyü büyütmek için ışığı büken bir lens görevi görüyor. Süpernovadan yayılan ışık, büyük kütleli cismin içinden geçerken büyütülüyor, bükülüyor ve birden fazla kopyaya bölünüyor. Bu kopyaların her biri de 'aynı gösterinin tekrar tekrar gösterimi' gibi aynı süpernovanın birden çok kez görülmesine yol açıyor.
Hubble teleskopu Requiem süpernovasını ilk kez 2016'da bir değil üç farklı karede görüntülemişti. Requiem süpernovası Dünya'nın yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzağında ama 'MACS J0138.0-2155' olarak anılan büyük kütleli cismin içinden geçen ışığının Dünya'ya ulaşması 4 milyar yılı buluyor.
Araştırmacı Steve Rodney'ye göre ilk 3 görüntü ile 2037'de beklenen 4. görüntü arasında bu kadar uzun süre olmasının sebebi, Requiem'in ışığının geçtiği büyük kütleli cismin merkezindeki karanlık maddenin yoğunluğu.
Requiem'in 2037'de yansıması beklenen dördüncü görüntüsü çıplak gözle görülemeyecek olsa da teleskoplarla bakınca görünür olacak.
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