Özdağ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk öğrencilere 300, yabancı öğrencilere 600 TL burs veriyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kişisel Twitter hesabında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslarla ilgili paylaşımda bulundu.Son zamanlarda üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığını, fahiş kira bedelleri nedeniyle 'kümes gibi evlerde' yaşamaya çalıştığını ifade eden Özdağ, 'VGM'nin Türk öğrencilere 300 TL, Suriyeliler başta olmak üzere yabancı öğrencilere 600 TL burs verdiğini' söyledi.Özdağ, paylaşımında konuya dair ekran görüntüsüne de yer verdi.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Türk öğrencilere 300, yabancı öğrencilere 600 TL burs verdiğine dair bir ekran görüntüsü paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kişisel Twitter hesabında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslarla ilgili paylaşımda bulundu.
Son zamanlarda üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığını, fahiş kira bedelleri nedeniyle 'kümes gibi evlerde' yaşamaya çalıştığını ifade eden Özdağ, 'VGM'nin Türk öğrencilere 300 TL, Suriyeliler başta olmak üzere yabancı öğrencilere 600 TL burs verdiğini' söyledi.
Özdağ, paylaşımında konuya dair ekran görüntüsüne de yer verdi.
Üniversite öğrencisi Türk gençleri yurt bulamazken, fahiş kiralar sebebiyle kümes gibi evlerde yaşamaya çalışırken, @VGM_VAKIFLARGM Türk öğrencilere 300TL Suriyeliler başta olmak üzere yabancı öğrencilere 600TL burs veriyor. Zaten logonuzda Türk bayrağını taşımayı haketmemişsiniz pic.twitter.com/r1VGym45wy