https://tr.sputniknews.com/20210917/ozdag-vakiflar-genel-mudurlugu-turk-ogrencilere-300-yabanci-ogrencilere-600-tl-burs-veriyor-1048991925.html

Özdağ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk öğrencilere 300, yabancı öğrencilere 600 TL burs veriyor

Özdağ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk öğrencilere 300, yabancı öğrencilere 600 TL burs veriyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Türk öğrencilere 300, yabancı öğrencilere 600 TL burs verdiğine dair bir ekran görüntüsü... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:02+0300

2021-09-17T13:02+0300

2021-09-17T13:02+0300

türkiye

ümit özdağ

burs

üniversite

öğrenci

vakıflar genel müdürlüğü

yabancı

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kişisel Twitter hesabında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslarla ilgili paylaşımda bulundu.Son zamanlarda üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığını, fahiş kira bedelleri nedeniyle 'kümes gibi evlerde' yaşamaya çalıştığını ifade eden Özdağ, 'VGM'nin Türk öğrencilere 300 TL, Suriyeliler başta olmak üzere yabancı öğrencilere 600 TL burs verdiğini' söyledi.Özdağ, paylaşımında konuya dair ekran görüntüsüne de yer verdi.

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ümit özdağ, burs, üniversite, öğrenci, vakıflar genel müdürlüğü, yabancı, zafer partisi