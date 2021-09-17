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https://tr.sputniknews.com/20210917/pakdemirli-yaklasik-22-milyon-liralik-destek-odemesi-bu-aksam-ureticilerin-hesaplarina-aktarilacak-1049004578.html
Pakdemirli: Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak
Pakdemirli: Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bu akşam üreticilerin hesaplarına... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T19:06+0300
2021-09-17T19:06+0300
türkiye
ödeme
destek
bekir pakdemirli
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakan Pakdemirli, açıklamasında, şunları kaydetti:
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ödeme, destek, bekir pakdemirli

Pakdemirli: Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak

19:06 17.09.2021
© İHATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli, açıklamasında, şunları kaydetti:
"Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11 bin 595 üreticiye 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."
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