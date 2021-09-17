https://tr.sputniknews.com/20210917/psakiden-bidenda-siklasan-oksurukle-ilgili-aciklama-endiseye-mahal-yok-1049007150.html

Psaki’den Biden’da sıklaşan öksürükle ilgili açıklama: Endişeye mahal yok

Psaki’den Biden’da sıklaşan öksürükle ilgili açıklama: Endişeye mahal yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’de gözlemlenen ve giderek artan öksürük nöbetlerinin endişe kaynağı olmadığını belirtti. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T20:25+0300

2021-09-17T20:25+0300

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dünya

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jen psaki

açıklama

öksürük

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Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında, Psaki’ye, Başkan Biden’in sıklaşan öksürüğü soruldu. Sözcü, gezilerde Biden’e eşlik eden doktorların onu sürekli incelediğini belirterek, “Burada endişe için neden yok” diye kaydetti.Psaki, “Öksürüğün birçok nedeni olabiliyor. Misal, hafif bir soğuk algınlığınız olabilir veya konuşma sırasında boğazınızı temizlemeniz gerekebilir” diye ekledi.ABD Başkanı Biden’in, halka açık etkinlikler sırasında yaşadığı öksürük sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. 78 yaşındaki ABD liderinin sağlık durumu sıkça konuşmalarının içeriğinden daha fazla endişe kaynağı oluyor. Biden, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a destek konuşmasında, öksürük yüzünden konuşmasını sonlandırmak zorunda kalmıştı.

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abd, joe biden, jen psaki, açıklama, öksürük