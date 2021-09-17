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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210917/putin-abd-afganistandan-cekilirken-gerisinde-pandoranun-kutusunu-birakti-1048992548.html
Putin: ABD, Afganistan’dan çekilirken gerisinde Pandora’nın kutusunu bıraktı
Putin: ABD, Afganistan’dan çekilirken gerisinde Pandora’nın kutusunu bıraktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilirken, gerisinde ‘Pandora’nın kutusunu bıraktığını’ söyledi. Rusya lideri, ABD’ye ait... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:16+0300
2021-09-17T14:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
vladimir putin
afganistan
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün ortak toplantısındaki açıklamalarında, “Batılı ülkeler Afganistan’dan çekilirken burada, modern silahların ve mühimmatın yer aldığı tüm bir cephanelik bıraktılar. Bunlar, Batı koalisyonunun Afganistan’daki 20 senelik varlığının ardından Taliban’ın ele geçirdiği tek şey” ifadelerini kullandı.Putin, ABD ile müttefiklerinin Afganistan’dan adeta kaçtığını söyleyip ekledi: “Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve -ne yazık ki- dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora’nın kutusunu bıraktılar. Hem de açık bir hâlde.”Rusya lideri, Afganistan’daki mevcut duruma ilişkinse, Taliban’ın burada oluşturduğu geçici hükümetin kapsayıcı olduğunun söylenemeyeceğini, fakat onlarla çalışmak gerektiğini kaydetti: “Taliban, Afganistan’ın geleceğinin sorumluluğunu kendi üstüne alan bir hükümet oluşturdu. Taliban’ın kendisinin de söylediği gibi bu geçici bir hükümet. Söz konusu hükümetin temsil gücünün yüksek olduğunu veyahut kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Zira başka etnik grupların temsilcilerini bu hükümette görmüyoruz. Fakat görünen o ki bu hükümetle çalışmak gerekiyor.”‘Taliban hükümetini tanıyıp tanımama kararı koordineli alınmalı’ Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen toplantıda video-konferans yöntemi ile yaptığı açıklamalarını, Putin şöyle sürdürdü: “(Afganistan’daki yeni hükümeti) tanıyıp tanımamaya gelirsek, ben de bu konuya ilişkin pozisyonumuzu koordine etmemiz gerektiğine inanıyorum.” 'Afganistan’a yapılacak finansal yardımlarda ABD baş rol üstlenmeli’ Rusya Devlet Başkanı ayrıca, batılı güçlerin geri çekilmesi ardından ekonomik ve insani yıkım içinde olan Afganistan’a yapılacak finansal yardımlar konusunda ABD’nin baş bağışçı rolünü üstlenmesi gerektiğine inandığını vurguladı. ‘Afganistan’ın yabancı bankalarda dondurulmuş olan varlıkları serbest bırakılsın’ Putin Batılı güçlere, Afganistan’ın varlıklarının dondurulması kararının aşamalı olarak iptal edilmesini değerlendirme çağrısını da yaptı. Ülkenin ekonomisinin toparlanması adına, Afganistan’ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun programlarına dahil edilebileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210917/putin-abdnin-afganistandan-cekilmesini-kacis-olarak-niteledi-1048992129.html
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rusya, vladimir putin, afganistan

Putin: ABD, Afganistan’dan çekilirken gerisinde Pandora’nın kutusunu bıraktı

13:16 17.09.2021 (güncellendi: 14:16 17.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilirken, gerisinde ‘Pandora’nın kutusunu bıraktığını’ söyledi. Rusya lideri, ABD’ye ait modern silahların bulunduğu çok geniş bir cephaneliğin, şimdi Taliban’ın yönetiminde olan bu ülkede kaldığı eleştirisini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün ortak toplantısındaki açıklamalarında, “Batılı ülkeler Afganistan’dan çekilirken burada, modern silahların ve mühimmatın yer aldığı tüm bir cephanelik bıraktılar. Bunlar, Batı koalisyonunun Afganistan’daki 20 senelik varlığının ardından Taliban’ın ele geçirdiği tek şey” ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
Putin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini 'kaçış' olarak niteledi
13:05
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Putin, ABD ile müttefiklerinin Afganistan’dan adeta kaçtığını söyleyip ekledi: “Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve -ne yazık ki- dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora’nın kutusunu bıraktılar. Hem de açık bir hâlde.”
Rusya lideri, Afganistan’daki mevcut duruma ilişkinse, Taliban’ın burada oluşturduğu geçici hükümetin kapsayıcı olduğunun söylenemeyeceğini, fakat onlarla çalışmak gerektiğini kaydetti: “Taliban, Afganistan’ın geleceğinin sorumluluğunu kendi üstüne alan bir hükümet oluşturdu. Taliban’ın kendisinin de söylediği gibi bu geçici bir hükümet. Söz konusu hükümetin temsil gücünün yüksek olduğunu veyahut kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Zira başka etnik grupların temsilcilerini bu hükümette görmüyoruz. Fakat görünen o ki bu hükümetle çalışmak gerekiyor.”

‘Taliban hükümetini tanıyıp tanımama kararı koordineli alınmalı’

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen toplantıda video-konferans yöntemi ile yaptığı açıklamalarını, Putin şöyle sürdürdü: “(Afganistan’daki yeni hükümeti) tanıyıp tanımamaya gelirsek, ben de bu konuya ilişkin pozisyonumuzu koordine etmemiz gerektiğine inanıyorum.”

'Afganistan’a yapılacak finansal yardımlarda ABD baş rol üstlenmeli’

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, batılı güçlerin geri çekilmesi ardından ekonomik ve insani yıkım içinde olan Afganistan’a yapılacak finansal yardımlar konusunda ABD’nin baş bağışçı rolünü üstlenmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

‘Afganistan’ın yabancı bankalarda dondurulmuş olan varlıkları serbest bırakılsın’

Putin Batılı güçlere, Afganistan’ın varlıklarının dondurulması kararının aşamalı olarak iptal edilmesini değerlendirme çağrısını da yaptı. Ülkenin ekonomisinin toparlanması adına, Afganistan’ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun programlarına dahil edilebileceğini söyledi.
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