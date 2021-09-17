https://tr.sputniknews.com/20210917/putin-abd-afganistandan-cekilirken-gerisinde-pandoranun-kutusunu-birakti-1048992548.html

Putin: ABD, Afganistan’dan çekilirken gerisinde Pandora’nın kutusunu bıraktı

Putin: ABD, Afganistan’dan çekilirken gerisinde Pandora’nın kutusunu bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilirken, gerisinde ‘Pandora’nın kutusunu bıraktığını’ söyledi. Rusya lideri, ABD’ye ait... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:16+0300

2021-09-17T13:16+0300

2021-09-17T14:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

vladimir putin

afganistan

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün ortak toplantısındaki açıklamalarında, “Batılı ülkeler Afganistan’dan çekilirken burada, modern silahların ve mühimmatın yer aldığı tüm bir cephanelik bıraktılar. Bunlar, Batı koalisyonunun Afganistan’daki 20 senelik varlığının ardından Taliban’ın ele geçirdiği tek şey” ifadelerini kullandı.Putin, ABD ile müttefiklerinin Afganistan’dan adeta kaçtığını söyleyip ekledi: “Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve -ne yazık ki- dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora’nın kutusunu bıraktılar. Hem de açık bir hâlde.”Rusya lideri, Afganistan’daki mevcut duruma ilişkinse, Taliban’ın burada oluşturduğu geçici hükümetin kapsayıcı olduğunun söylenemeyeceğini, fakat onlarla çalışmak gerektiğini kaydetti: “Taliban, Afganistan’ın geleceğinin sorumluluğunu kendi üstüne alan bir hükümet oluşturdu. Taliban’ın kendisinin de söylediği gibi bu geçici bir hükümet. Söz konusu hükümetin temsil gücünün yüksek olduğunu veyahut kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Zira başka etnik grupların temsilcilerini bu hükümette görmüyoruz. Fakat görünen o ki bu hükümetle çalışmak gerekiyor.”‘Taliban hükümetini tanıyıp tanımama kararı koordineli alınmalı’ Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen toplantıda video-konferans yöntemi ile yaptığı açıklamalarını, Putin şöyle sürdürdü: “(Afganistan’daki yeni hükümeti) tanıyıp tanımamaya gelirsek, ben de bu konuya ilişkin pozisyonumuzu koordine etmemiz gerektiğine inanıyorum.” 'Afganistan’a yapılacak finansal yardımlarda ABD baş rol üstlenmeli’ Rusya Devlet Başkanı ayrıca, batılı güçlerin geri çekilmesi ardından ekonomik ve insani yıkım içinde olan Afganistan’a yapılacak finansal yardımlar konusunda ABD’nin baş bağışçı rolünü üstlenmesi gerektiğine inandığını vurguladı. ‘Afganistan’ın yabancı bankalarda dondurulmuş olan varlıkları serbest bırakılsın’ Putin Batılı güçlere, Afganistan’ın varlıklarının dondurulması kararının aşamalı olarak iptal edilmesini değerlendirme çağrısını da yaptı. Ülkenin ekonomisinin toparlanması adına, Afganistan’ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun programlarına dahil edilebileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210917/putin-abdnin-afganistandan-cekilmesini-kacis-olarak-niteledi-1048992129.html

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