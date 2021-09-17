Putin, Duma seçimlerinde internet üzerinden oy kullandı

Sputnik’e konuşan Peskov, “Putin internet üzerinden oy kullandı” dedi.Putin çevresinde çok sayıda kişide koronavirüse rastlanması nedeniyle karantinaya girmişti. Rus lider bu kişilerin protokol, güvenlik servisi ve basın dairesinden olduğunu söylemiş ve yeniden aşılanmayı ihmal etmeme çağrısında bulunmuştu.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de Duma seçimlerinde elektronik sistem üzerinden oy kullanmıştı.Putin: Çevremdeki koronavirüse yakalananlar protokol ve güvenlik servisindenRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Zamanında aşı yaptırmayı unutmamak gerekli. Protokolden, güvenlik servisinden, basın dairesinden bazı meslektaşlarım vaktinde yeniden aşı yaptırmadı” dedi.“Sonuç ortada” diyen Putin, bir süreliğine zorunlu karantinada çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin’in çevresindeki hastalananlar arasından işten çıkarılan kimse olmayacağını söyledi.Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimleri başladı. 17-19 Eylül’deki seçimlerde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, karantinadaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün başlayan Duma seçimlerinde elektronik seçim sistemi üzerinden oy kullandığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Peskov, “Putin internet üzerinden oy kullandı” dedi.
Putin çevresinde çok sayıda kişide koronavirüse rastlanması nedeniyle karantinaya girmişti. Rus lider bu kişilerin protokol, güvenlik servisi ve basın dairesinden olduğunu söylemiş ve yeniden aşılanmayı ihmal etmeme çağrısında bulunmuştu.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de Duma seçimlerinde elektronik sistem üzerinden oy kullanmıştı.
Putin: Çevremdeki koronavirüse yakalananlar protokol ve güvenlik servisinden
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Zamanında aşı yaptırmayı unutmamak gerekli. Protokolden, güvenlik servisinden, basın dairesinden bazı meslektaşlarım vaktinde yeniden aşı yaptırmadı” dedi.
“Sonuç ortada” diyen Putin, bir süreliğine zorunlu karantinada çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin’in çevresindeki hastalananlar arasından işten çıkarılan kimse olmayacağını söyledi.
Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimleri başladı. 17-19 Eylül’deki seçimlerde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.