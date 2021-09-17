https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-basbakan-yardimcisi-borisov-checkmate-silahlanma-programina-dahil-edilecek--1049005903.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Checkmate silahlanma programına dahil edilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Checkmate silahlanma programına dahil edilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Checkmate savaş uçaklarının Rus Hava Uzay Kuvvetleri için 2024-2033 Devlet Silahlanma Programına dahil edilebileceğini... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T19:39+0300

2021-09-17T19:39+0300

2021-09-17T19:39+0300

savunma

rusya

ordu

asker

savaş uçağı

savunma bakanı

checkmate

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Tümen Petrol ve Doğalgaz Forumu kapsamında basın mensuplarına konuşan Borisov, “Gelecek Devlet Silahlanma Programının planlarında, Checkmate savaş uçaklarının Rusya Hava Uzay Kuvvetleri için alımı değerlendirilebilir” dedi.Checkmate’in sadece tek motora sahip olmasının Rusya Savunma Bakanlığı’nı güvenirlik gereksinimleri konusunda kuşkulara sevk ettiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı, ancak tek motorlu savaş uçaklarının başarılı bir şekilde diğer ülkelerde kullanıldığını anımsattı.Borisov, Checkmate uçaklarının Rus ordusunun hizmetinde olmasının, bu aracın ihracat potansiyeline yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

rusya

ordu

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rusya, ordu, asker, savaş uçağı, savunma bakanı, checkmate