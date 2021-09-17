Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-tacikistandaki-ussunu-t-72b3m-tanklariyla-guclendirecek-1048983123.html
Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek
Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek
Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü’nün, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip T-72B3M tanklarıyla donatılacağı belirtildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T05:29+0300
2021-09-17T05:29+0300
savunma
rusya
afganistan
tacikistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103136/97/1031369784_0:107:2502:1514_1920x0_80_0_0_0bd8c2c88940411078ca865df4d606bf.jpg
Rusya Merkez Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, “Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip modernize edilmiş T-72B3M tanklarıyla donatılacak” ifadesine yer verildi.Merkez Askeri Bölgesi Zırhlı Tank Servisi Başkanı Hanif Beglov, Tacikistan’daki Rus askeri üssünün bu yılın sonuna kadar 30 modern tankla temin edileceğini bildirmişti. Yeni tanklar, eski modifikasyonların yerini alacak.Rusya, Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesi bağlamında, Tacikistan’daki üslerin güçlendirileceğini bildirmişti. Daha önce üslerin Kornet tanksavar füze sistemleri, Verba taşınabilir füze sistemleri, yeni AK-12 Kalaşnikof tüfekleri, modern keskin nişancı tüfekleri ve alev makineleriyle donatılmıştı. Ayrıca modern zırhlı piyade aracı BMP-2’lerin de gönderilmesi planlanıyor.
rusya
afganistan
tacikistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103136/97/1031369784_171:0:2331:1620_1920x0_80_0_0_16d84ef72e54388237169ec884af5d3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, afganistan, tacikistan

Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek

05:29 17.09.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına gir2018'de Rus ordusunun hizmetine girmesi planlanan yeni askeri araçlar
2018'de Rus ordusunun hizmetine girmesi planlanan yeni askeri araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü’nün, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip T-72B3M tanklarıyla donatılacağı belirtildi.
Rusya Merkez Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, “Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip modernize edilmiş T-72B3M tanklarıyla donatılacak” ifadesine yer verildi.

Merkez Askeri Bölgesi Zırhlı Tank Servisi Başkanı Hanif Beglov, Tacikistan’daki Rus askeri üssünün bu yılın sonuna kadar 30 modern tankla temin edileceğini bildirmişti. Yeni tanklar, eski modifikasyonların yerini alacak.

Rusya, Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesi bağlamında, Tacikistan’daki üslerin güçlendirileceğini bildirmişti. Daha önce üslerin Kornet tanksavar füze sistemleri, Verba taşınabilir füze sistemleri, yeni AK-12 Kalaşnikof tüfekleri, modern keskin nişancı tüfekleri ve alev makineleriyle donatılmıştı. Ayrıca modern zırhlı piyade aracı BMP-2’lerin de gönderilmesi planlanıyor.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:43Bakan Kurum: Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir
05:29Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek
05:15Ukrayna, Rusya’yla savaş ihtimaline karşı sınırlarını güçlendiriyor
04:57ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın 'terör örgütü listesine' alınmasını talep etti
04:45İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü
04:05Rusya: Afganistan'ın yeniden imar maliyetinin büyük kısmını ABD üstlenmeli
03:50George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Chauvin 2017'deki bir benzer olay için mahkemeye çıktı
03:32Fitch, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti
03:25ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Fransa hayati ortağımız
03:08Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım
03:02Van Gogh'un yeni keşfedilen çizimi ilk kez Amsterdam'da sergilendi
02:44Fransa, denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal etti
02:43Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım
02:23ABD'de federal mahkeme, salgın nedeniyle göçmen ailelerin geri çevrilmesinin engellenmesine hükmetti
02:14Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
02:12ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor
01:46Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Philip'in vasiyetnamesi 'monarşinin haysiyeti' için 90 yıl gizli kalacak
01:45Giresun'da selden etkilenen okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi
01:28Yeni araştırma: Sputnik V aşısının delta varyantına karşı yüksek etkinliği kanıtlandı
01:09Çevresine borçları olduğunu söyleyen Şaban Kır, yaşamına son verdi