https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-tacikistandaki-ussunu-t-72b3m-tanklariyla-guclendirecek-1048983123.html

Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek

Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek

Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü’nün, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip T-72B3M tanklarıyla donatılacağı belirtildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T05:29+0300

2021-09-17T05:29+0300

2021-09-17T05:29+0300

savunma

rusya

afganistan

tacikistan

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Rusya Merkez Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, “Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip modernize edilmiş T-72B3M tanklarıyla donatılacak” ifadesine yer verildi.Merkez Askeri Bölgesi Zırhlı Tank Servisi Başkanı Hanif Beglov, Tacikistan’daki Rus askeri üssünün bu yılın sonuna kadar 30 modern tankla temin edileceğini bildirmişti. Yeni tanklar, eski modifikasyonların yerini alacak.Rusya, Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesi bağlamında, Tacikistan’daki üslerin güçlendirileceğini bildirmişti. Daha önce üslerin Kornet tanksavar füze sistemleri, Verba taşınabilir füze sistemleri, yeni AK-12 Kalaşnikof tüfekleri, modern keskin nişancı tüfekleri ve alev makineleriyle donatılmıştı. Ayrıca modern zırhlı piyade aracı BMP-2’lerin de gönderilmesi planlanıyor.

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rusya, afganistan, tacikistan