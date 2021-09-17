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Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına gir2018'de Rus ordusunun hizmetine girmesi planlanan yeni askeri araçlar
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü’nün, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip T-72B3M tanklarıyla donatılacağı belirtildi.
Rusya Merkez Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, “Tacikistan’da yer alan 201. Rus Askeri Üssü, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip modernize edilmiş T-72B3M tanklarıyla donatılacak” ifadesine yer verildi.
Merkez Askeri Bölgesi Zırhlı Tank Servisi Başkanı Hanif Beglov, Tacikistan’daki Rus askeri üssünün bu yılın sonuna kadar 30 modern tankla temin edileceğini bildirmişti. Yeni tanklar, eski modifikasyonların yerini alacak.
Rusya, Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesi bağlamında, Tacikistan’daki üslerin güçlendirileceğini bildirmişti. Daha önce üslerin Kornet tanksavar füze sistemleri, Verba taşınabilir füze sistemleri, yeni AK-12 Kalaşnikof tüfekleri, modern keskin nişancı tüfekleri ve alev makineleriyle donatılmıştı. Ayrıca modern zırhlı piyade aracı BMP-2’lerin de gönderilmesi planlanıyor.
Merkez Askeri Bölgesi Zırhlı Tank Servisi Başkanı Hanif Beglov, Tacikistan’daki Rus askeri üssünün bu yılın sonuna kadar 30 modern tankla temin edileceğini bildirmişti. Yeni tanklar, eski modifikasyonların yerini alacak.
Rusya, Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesi bağlamında, Tacikistan’daki üslerin güçlendirileceğini bildirmişti. Daha önce üslerin Kornet tanksavar füze sistemleri, Verba taşınabilir füze sistemleri, yeni AK-12 Kalaşnikof tüfekleri, modern keskin nişancı tüfekleri ve alev makineleriyle donatılmıştı. Ayrıca modern zırhlı piyade aracı BMP-2’lerin de gönderilmesi planlanıyor.