Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-ve-turkiye-uzerinden-yuk-tasimaciligi-suveys-kanali-uzerindekinden-daha-hizli-ve-karli-1048993646.html
'Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığı, Süveyş Kanalı üzerindekinden daha hızlı ve karlı'
'Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığı, Süveyş Kanalı üzerindekinden daha hızlı ve karlı'
Rus TransKonteyner Asya-Pasifik Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Vladimir Hlutkov, Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığının Süveyş Kanalı üzerinden nakliye... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:44+0300
2021-09-17T13:49+0300
görüş
güney kore
yük treni
demiryolu
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103981/29/1039812928_48:0:1874:1027_1920x0_80_0_0_a430a3ec9c0e9c39f0ac7904331b47c1.jpg
Rus TransKonteryner şirketi Güney Koreli Taewoong Logistics şirketi ile Güney Kore’den Türkiye’ye Uzak Doğu ve Novorossiysk üzerinden ilk yük taşımacılığı faaliyetini organize etti. Demiryolu üzerinden sevkiyat 11 gün sürüyor. Kargo daha sonra denizyoluyla Ambarlı, Mersin ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye’deki limanlara gidecek. Bu konteyner hizmetinin düzenli olarak sağlanması planlanıyor.TransKonteyner Asya-Pasifik Bögesi İş Geliştirme Müdürü Vladimir Hlutkov, şirketi bu yeni güzergahı kullanmaya iten sebepler ve bu güzergahın avantajları hakkında Sputnik’e konuştu.Hlutkov, “TransKonteyner şirketi ile taşımacılığın avantajı yükün şirketin geniş ağı sayesinde nakliye sürecinin her aşamasında takip edilebilmesi. Süveyş Kanalı güzergahındaki mevcut kapasite eksikliği hesaba katıldığında, biz müşterilerimize hem vakit hem de maliyet bakımından rekabet edilebilir, kaliteli demiryolu hizmeti sunuyoruz” dedi.Hlutkov, Busan-Türkiye güzergahındaki gemilerde yer bulma sıkıntısı yaşanırken, Busan-Vostoçnıy ve Novorossiysk-Türkiye deniz güzergahında yer bulmanın çok daha kolay olması nedeniyle şirketin bu hizmetinin tercih edildiğini ifade etti.Hlutkov, bu güzergahın Busan-Türkiye gemilerinde yer bulunması konusunda devam eden aksaklıklar nedeniyle iyi bir geleceğe sahip olduğunu belirtti.Hlutkov, “Yapılan test amaçlı taşıma işlemi ve müşterilerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda Nahodka’dan haftalık sevkiyatlarla bu hizmeti düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Busan-Türkiye gemilerindeki yer sıkıntısı nedeniyle bu güzergah üzerinden sevkiyatların 2022 yılı boyunca gündemde olacağını düşünüyoruz” dedi.Yeni güzergah üzerinden Türk şirketlerle işbirliğinin planlanıp planlanmadığına ilişkin soru karşısında da Hlutkov, farklı şirketlerle işbirliğine hazır oldukları yanıtını verdi.
güney kore
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Amur Gadjiev
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103981/29/1039812928_276:0:1645:1027_1920x0_80_0_0_6b1c972b834d0c307a0c3132d67cb098.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, yük treni, demiryolu, rusya, türkiye

'Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığı, Süveyş Kanalı üzerindekinden daha hızlı ve karlı'

13:44 17.09.2021 (güncellendi: 13:49 17.09.2021)
© AAKonteyner
Konteyner - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
Abone ol
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Rus TransKonteyner Asya-Pasifik Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Vladimir Hlutkov, Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığının Süveyş Kanalı üzerinden nakliye işlemlerinden daha hızlı ve karlı olduğunu söyledi.
Rus TransKonteryner şirketi Güney Koreli Taewoong Logistics şirketi ile Güney Kore’den Türkiye’ye Uzak Doğu ve Novorossiysk üzerinden ilk yük taşımacılığı faaliyetini organize etti. Demiryolu üzerinden sevkiyat 11 gün sürüyor. Kargo daha sonra denizyoluyla Ambarlı, Mersin ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye’deki limanlara gidecek. Bu konteyner hizmetinin düzenli olarak sağlanması planlanıyor.
TransKonteyner Asya-Pasifik Bögesi İş Geliştirme Müdürü Vladimir Hlutkov, şirketi bu yeni güzergahı kullanmaya iten sebepler ve bu güzergahın avantajları hakkında Sputnik’e konuştu.
Hlutkov, “TransKonteyner şirketi ile taşımacılığın avantajı yükün şirketin geniş ağı sayesinde nakliye sürecinin her aşamasında takip edilebilmesi. Süveyş Kanalı güzergahındaki mevcut kapasite eksikliği hesaba katıldığında, biz müşterilerimize hem vakit hem de maliyet bakımından rekabet edilebilir, kaliteli demiryolu hizmeti sunuyoruz” dedi.
Hlutkov, Busan-Türkiye güzergahındaki gemilerde yer bulma sıkıntısı yaşanırken, Busan-Vostoçnıy ve Novorossiysk-Türkiye deniz güzergahında yer bulmanın çok daha kolay olması nedeniyle şirketin bu hizmetinin tercih edildiğini ifade etti.
Hlutkov, bu güzergahın Busan-Türkiye gemilerinde yer bulunması konusunda devam eden aksaklıklar nedeniyle iyi bir geleceğe sahip olduğunu belirtti.
Hlutkov, “Yapılan test amaçlı taşıma işlemi ve müşterilerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda Nahodka’dan haftalık sevkiyatlarla bu hizmeti düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Busan-Türkiye gemilerindeki yer sıkıntısı nedeniyle bu güzergah üzerinden sevkiyatların 2022 yılı boyunca gündemde olacağını düşünüyoruz” dedi.
Yeni güzergah üzerinden Türk şirketlerle işbirliğinin planlanıp planlanmadığına ilişkin soru karşısında da Hlutkov, farklı şirketlerle işbirliğine hazır oldukları yanıtını verdi.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:07ABD'li yönetmen Stone: Putin, Rusya'nın ABD'nin tebaası olmasına izin vermedi
14:04Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türk futbolu neden bu halde?
14:04Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu'nun bilinen en eski yazılı izleri, IŞİD'in kazılarında ortaya çıktı
14:03Dolar/TL kurunda yükseliş
13:59Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
13:50İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı
13:44'Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığı, Süveyş Kanalı üzerindekinden daha hızlı ve karlı'
13:43Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
13:42Berlin'de aşı olana ücretsiz kebap kampanyası
13:35Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı
13:32Diyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı: 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim'
13:29Rusya’nın internet üzerinden oy kullanma sistemine DDoS saldırıları
13:29Türk YouTuber derisinin altına çip yerleştirdi
13:29Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu
13:16Putin: ABD, Afganistan’dan çekilirken gerisinde Pandora’nın kutusunu bıraktı
13:14Fanatik yazarı Yıldırım: TRT'den Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret
13:12En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da aşılanma oranı yüzde 90
13:05Putin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini 'kaçış' olarak niteledi
13:03'Kovid-19 aşısı testislerde şişme yapıyor' diyen Minaj'a oyuncu McGowan arka çıktı: Sorgulayın
13:02Özdağ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk öğrencilere 300, yabancı öğrencilere 600 TL burs veriyor