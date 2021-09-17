https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-ve-turkiye-uzerinden-yuk-tasimaciligi-suveys-kanali-uzerindekinden-daha-hizli-ve-karli-1048993646.html

'Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığı, Süveyş Kanalı üzerindekinden daha hızlı ve karlı'

'Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığı, Süveyş Kanalı üzerindekinden daha hızlı ve karlı'

Rus TransKonteyner Asya-Pasifik Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Vladimir Hlutkov, Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığının Süveyş Kanalı üzerinden nakliye... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:44+0300

2021-09-17T13:44+0300

2021-09-17T13:49+0300

görüş

güney kore

yük treni

demiryolu

rusya

türkiye

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Rus TransKonteryner şirketi Güney Koreli Taewoong Logistics şirketi ile Güney Kore’den Türkiye’ye Uzak Doğu ve Novorossiysk üzerinden ilk yük taşımacılığı faaliyetini organize etti. Demiryolu üzerinden sevkiyat 11 gün sürüyor. Kargo daha sonra denizyoluyla Ambarlı, Mersin ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye’deki limanlara gidecek. Bu konteyner hizmetinin düzenli olarak sağlanması planlanıyor.TransKonteyner Asya-Pasifik Bögesi İş Geliştirme Müdürü Vladimir Hlutkov, şirketi bu yeni güzergahı kullanmaya iten sebepler ve bu güzergahın avantajları hakkında Sputnik’e konuştu.Hlutkov, “TransKonteyner şirketi ile taşımacılığın avantajı yükün şirketin geniş ağı sayesinde nakliye sürecinin her aşamasında takip edilebilmesi. Süveyş Kanalı güzergahındaki mevcut kapasite eksikliği hesaba katıldığında, biz müşterilerimize hem vakit hem de maliyet bakımından rekabet edilebilir, kaliteli demiryolu hizmeti sunuyoruz” dedi.Hlutkov, Busan-Türkiye güzergahındaki gemilerde yer bulma sıkıntısı yaşanırken, Busan-Vostoçnıy ve Novorossiysk-Türkiye deniz güzergahında yer bulmanın çok daha kolay olması nedeniyle şirketin bu hizmetinin tercih edildiğini ifade etti.Hlutkov, bu güzergahın Busan-Türkiye gemilerinde yer bulunması konusunda devam eden aksaklıklar nedeniyle iyi bir geleceğe sahip olduğunu belirtti.Hlutkov, “Yapılan test amaçlı taşıma işlemi ve müşterilerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda Nahodka’dan haftalık sevkiyatlarla bu hizmeti düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Busan-Türkiye gemilerindeki yer sıkıntısı nedeniyle bu güzergah üzerinden sevkiyatların 2022 yılı boyunca gündemde olacağını düşünüyoruz” dedi.Yeni güzergah üzerinden Türk şirketlerle işbirliğinin planlanıp planlanmadığına ilişkin soru karşısında da Hlutkov, farklı şirketlerle işbirliğine hazır oldukları yanıtını verdi.

güney kore

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güney kore, yük treni, demiryolu, rusya, türkiye