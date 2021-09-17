Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-yeni-savunma-sistemi-fuzelerini-denedi-1048988204.html
Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi
Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi
Rusya Hava Kuvvetleri, Kazakistan’daki Sarı-Şagan poligonunda yeni savunma sistemi füzelerini denedi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T11:07+0300
2021-09-17T11:06+0300
dünya
rusya
füze
hava savunma sistemi
sergey grabçuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104023/79/1040237967_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_fc510ea40d0b6d7708546f52d0fc617d.jpg
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Tümgeneral Sergey Grabçuk, yeni savunma sistemi füzelerinin denendiğini söyledi.Grabçuk, “Savunma sistemlerinin yeni füzeleri yapılan bir dizi deneme sonrasında sahip olduğu özellikleri güvenilir bir şekilde ortaya koydu” dedi.Grabçuk, ekiplerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini, belirlenen hedefi vurduğunu ifade etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104023/79/1040237967_104:0:1000:672_1920x0_80_0_0_138f4847a57b26b8498971bb8008d10c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, füze, hava savunma sistemi, sergey grabçuk

Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi

11:07 17.09.2021
© Fotoğraf : mil.ruRusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı
Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : mil.ru
Abone ol
Rusya Hava Kuvvetleri, Kazakistan’daki Sarı-Şagan poligonunda yeni savunma sistemi füzelerini denedi.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Tümgeneral Sergey Grabçuk, yeni savunma sistemi füzelerinin denendiğini söyledi.
Grabçuk, “Savunma sistemlerinin yeni füzeleri yapılan bir dizi deneme sonrasında sahip olduğu özellikleri güvenilir bir şekilde ortaya koydu” dedi.
Grabçuk, ekiplerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini, belirlenen hedefi vurduğunu ifade etti.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:07Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi
10:58‘Dijital sazan sarmalını’ polis çözdü: Milyonluk vurgun
10:57Bilgisayar dünyasının efsanesi Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti
10:42Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi
10:412023’de rüzgar enerjisinde hedef 20 bin megavat
10:39Göç etmek isteyen yüzlerce kuş New York gökdelenlerine çarparak öldü
10:36Merkez Bankası'nın anketinde enflasyon beklentisi yükseldi, yıl sonu dolar tahmini geriledi
10:24Çölaşan’dan Arapça arama ilanına tepki: Bunun adı Harf Devrimi’ni hiçe saymaktır
10:24'Türkiye’nin gaz ithalat faturası önümüzdeki 3-4 ayda yüzde 30-35 artacak'
10:19Rusya’daki Duma seçimleri için üç gün sürecek oylama başladı
10:11Savcılık kararıyla tahliye edildi, yurt dışına kaçtı: Müebbet hapis talebiyle dava açıldı
10:06AB'de ilk: İtalya, 'Yeşil Geçiş' sertifikasını çalışma hayatı için zorunlu hale getirdi
09:59Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar
09:59Selvi: Benden çok iyi köşe yazarları var ama Cumhurbaşkanı'nın elinden bu ödülü almak onur vericiydi
09:59Türkiye'de yaşayan 5 kişiye ABD'den El Kaide yaptırımı
09:47Doktorlardan 5 dakikalık muayene tepkisi: 'İsmini, yaşını sorsan zaten iki dakikası gitti bile'
09:43Kuzey Kore, trenden balistik füze fırlattı
09:27İBB'den taksi kararı: Denetim merkezi kurulacak
09:26'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesindeki tek Türk olmuştu: 'Babama büyük bir hayranlığım vardı'
09:23Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve