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https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-yeni-savunma-sistemi-fuzelerini-denedi-1048988204.html
Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi
Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi
Rusya Hava Kuvvetleri, Kazakistan’daki Sarı-Şagan poligonunda yeni savunma sistemi füzelerini denedi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T11:07+0300
2021-09-17T11:07+0300
2021-09-17T11:06+0300
dünya
rusya
füze
hava savunma sistemi
sergey grabçuk
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Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Tümgeneral Sergey Grabçuk, yeni savunma sistemi füzelerinin denendiğini söyledi.Grabçuk, “Savunma sistemlerinin yeni füzeleri yapılan bir dizi deneme sonrasında sahip olduğu özellikleri güvenilir bir şekilde ortaya koydu” dedi.Grabçuk, ekiplerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini, belirlenen hedefi vurduğunu ifade etti.
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rusya, füze, hava savunma sistemi, sergey grabçuk
Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi
Rusya Hava Kuvvetleri, Kazakistan’daki Sarı-Şagan poligonunda yeni savunma sistemi füzelerini denedi.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Tümgeneral Sergey Grabçuk, yeni savunma sistemi füzelerinin denendiğini söyledi.
Grabçuk,
“Savunma sistemlerinin yeni füzeleri yapılan bir dizi deneme sonrasında sahip olduğu özellikleri güvenilir bir şekilde ortaya koydu” dedi.
Grabçuk, ekiplerin
görevlerini başarıyla yerine getirdiğini, belirlenen hedefi vurduğunu ifade etti.