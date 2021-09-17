https://tr.sputniknews.com/20210917/rusyadaki-duma-secimleri-icin-uc-gun-surecek-oylama-basladi--1048986625.html

Rusya’daki Duma seçimleri için üç gün sürecek oylama başladı

Rusya’daki Duma seçimleri için üç gün sürecek oylama başladı

Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimleri başladı. 17-19 Eylül’deki seçimlerde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T10:19+0300

2021-09-17T10:19+0300

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rusya

duma

seçim

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Rusya’nın Kamçatka bölgesi ve Çukotka Özerk Bölgesi’nde parlamentonun alt kanadı Duma için sandıklar yerel saatle 8:00’da (TSİ 16 Eylül) 23:00 açıldı. Bu bölgeler seçimler için oylamanın başladığı ilk bölgeler. Daha sonra Uzak Doğu, Sibirya, Ural ve Volga bölgelerinde de sandıklar açıldı. Seçimlerin asıl günü 19 Eylül, ancak 17 ve 18 Eylül koronavirüsün yayılmasını önlemek için ek oylama günleri olarak belirlendi. Sandıklar saat 8:00’de açılıyor ve yerel saatle 20:00’a kadar oy kullanılabilecek. Seçimler sırasında Rusya halkı Duma’daki 450 vekili belirleyecek. Bu yıl seçimlerde 14 partiden 3 bin 812 aday kayıtlı durumda. Duma vekillerinin yanı sıra Ruslar ülkenin Mordovya, Tuva, Çeçenistan, Habarovsk, Belgorod, Penza, Tver, Tuva ve Ulyanovsk bölgelerinin en üst düzey isimlerini seçecek. Kamçatka ve Çukatka bölgeleri de dahil olmak üzere vatandaşlar 39 bölgede de parlamento için vekilleri seçecek. Dağıstan, Karaçay-Çerkesya ve Kuzey Osetya’da da devlet başkanının teklifi doğrultulusunda vekiller tarafından bölge liderleri seçilecek.

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