Rusya’nın internet üzerinden oy kullanma sistemine DDoS saldırıları

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki çevrimiçi oylama sistemine bu sabah DDoS saldırıları gerçekleştirildi. Saldırıların ABD, Almanya ve Ukrayna’daki IP adreslerinden yürütüldüğü tespit edildi.Bakanlık, saldırıların sistemin çalışmasını engellemediğini bildirdi.Rusya Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova da saldırıların büyük çoğunluğunun ABD kaynaklı olduğunu belirtti.‘Oylar başarıyla kaydediliyor’Bununla birlikte Moskova’daki seçim gözlem merkezi, gözlem sisteminde saldırılar nedeniyle hafif duraksamaların yaşandığını, ancak bunların oylama sonuçları üzerinde bir etkisi olmadığını, oyların başarılı biçimde kayıt altına alınabildiğini bildirdi.Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimleri başladı. 17-19 Eylül’deki seçimlerde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.
Duma seçimleri için halkın sandık başına gittiği Rusya’da internet üzerinden oy kullanma sistemine ABD, Almanya ve Ukrayna’daki IP adreslerinden DDoS saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki çevrimiçi oylama sistemine bu sabah DDoS saldırıları gerçekleştirildi.
Saldırıların ABD, Almanya ve Ukrayna’daki IP adreslerinden yürütüldüğü tespit edildi.
Bakanlık, saldırıların sistemin çalışmasını engellemediğini bildirdi.
Rusya Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova da saldırıların büyük çoğunluğunun ABD kaynaklı olduğunu belirtti.
‘Oylar başarıyla kaydediliyor’
Bununla birlikte Moskova’daki seçim gözlem merkezi, gözlem sisteminde saldırılar nedeniyle hafif duraksamaların yaşandığını, ancak bunların oylama sonuçları üzerinde bir etkisi olmadığını, oyların başarılı biçimde kayıt altına alınabildiğini bildirdi.
Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimleri başladı. 17-19 Eylül’deki seçimlerde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.