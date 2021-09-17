Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210917/sahibinin-siddet-uyguladigi-kedi-kurtarildi-1049009886.html
Sahibinin şiddet uyguladığı kedi kurtarıldı
Sahibinin şiddet uyguladığı kedi kurtarıldı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde sahibinin şiddet uyguladığı kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T23:37+0300
2021-09-17T23:42+0300
türkiye
ankara
türkiye
hayvana şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048966948_39:0:1961:1081_1920x0_80_0_0_2aa9b812398209acfd0d3eb24502e041.jpg
Edinilen bilgiye göre olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak Güngör Apartmanı’nda meydana geldi. Mahalle sakinleri, kedisine balkonunda şiddet uygulayan adamı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bölgedeki vatandaşların ve hayvan hakları savunucularının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Şiddet gören kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048966948_280:0:1721:1081_1920x0_80_0_0_0f4ddac7a2d3f1f0cdbc47f46f9dc052.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, türkiye, hayvana şiddet

Sahibinin şiddet uyguladığı kedi kurtarıldı

23:37 17.09.2021 (güncellendi: 23:42 17.09.2021)
© İHA / OZAN KÖSETrabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Trabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA / OZAN KÖSE
Abone ol
Ankara’nın Çankaya ilçesinde sahibinin şiddet uyguladığı kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak Güngör Apartmanı’nda meydana geldi.
Mahalle sakinleri, kedisine balkonunda şiddet uygulayan adamı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Bölgedeki vatandaşların ve hayvan hakları savunucularının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
Şiddet gören kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
301010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:54 Mısır müftüsü: Kadınlara liderlik pozisyonları vermek, çalınan haklarını iade etmektir
00:37Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon
00:21Mustafa Denizli’den Federasyon'a 'Milli Takım' sitemi
00:21Biden'dan kararname: Kızamık 'karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar' kategorisine dahil oldu
00:14Pentagon: Rus ordusu inanılmaz biçimde güçlü ve modern
00:12İstanbul Valiliği duyurdu: Pazar günü kapanacak yollar
00:07Bakan Ersoy: Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek
DünPopocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 6 patlama
DünABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
DünSahibinin şiddet uyguladığı kedi kurtarıldı
DünHatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı
Dünİngiliz gazetesi: Rusya, Zapad-2021 tatbikatında NATO'ya korku veren iki kozunu ortaya koydu
DünKılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu
DünFransa, ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerini geri çağırdı
DünMacron, Fransa'nın istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti
DünLübnan Başbakanı Mikati, İran petrolünün hükümetten bağımsız ithal edildiğini söyledi
DünEşi tarafından vurulan Sevginur, 'Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' sözleriyle tehdit edilmiş
DünABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi
DünKonya'daki dev yarıkların oluşma sebebi açıklandı
DünKatar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve BAE'li yetkili Kızıldeniz'de bir araya geldi