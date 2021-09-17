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Sahibinin şiddet uyguladığı kedi kurtarıldı
23:37 17.09.2021 (güncellendi: 23:42 17.09.2021)
© İHA / OZAN KÖSETrabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
© İHA / OZAN KÖSE
Ankara’nın Çankaya ilçesinde sahibinin şiddet uyguladığı kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak Güngör Apartmanı’nda meydana geldi.
Mahalle sakinleri, kedisine balkonunda şiddet uygulayan adamı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Ankara'da sahiplendiği kediye "eve çiş yapıyor diye" şiddet uygulayan şahıstan, @ankaradkmp06 ve @EmniyetAnkara şuan kediyi kurtardı.Şahsa adli ve idari işlem başlattı. @HAYKON_Official @TulayDanacioglu @abhhmerkezi @AvTugbaGursoy @DokuzOlmaz oradalar.@suleymansoylu @musakaya20 pic.twitter.com/3QzIJc7U20— Haydar Özkan (@haydarozkan01) September 17, 2021
Bölgedeki vatandaşların ve hayvan hakları savunucularının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
Şiddet gören kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
'Eve idrarını yapıyor diye' sahibinin şiddet uyguladığı kedi kurtarıldıhttps://t.co/hFv9uGdcuh pic.twitter.com/CfnjOd5iYE— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2021