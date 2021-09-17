https://tr.sputniknews.com/20210917/sahte-avukat-musa-orhanin-durusmasinda-yakalandi-1049000946.html

Sahte avukat, Musa Orhan'ın duruşmasında yakalandı

Sahte avukat, Musa Orhan'ın duruşmasında yakalandı

18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına giren sahte avukat, yakalandı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T16:35+0300

2021-09-17T16:35+0300

2021-09-17T16:35+0300

türkiye

siirt

cinsel saldırı

avukat

duruşma

musa orhan

ipek er

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Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına giren A.B., suçüstü yakalandı. A.B.'nin avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı belirlendi. Siirt Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayişe müessir fiillerin önlenmesi, aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Adliyesi'nde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşmanın sürdüğü sırada, daha önceden ilimize gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanınmıştır.Şahıs kontrol edildiğinde, şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el koyulmuştur."

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siirt, cinsel saldırı, avukat, duruşma, musa orhan, ipek er