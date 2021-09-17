https://tr.sputniknews.com/20210917/savcilik-karariyla-tahliye-edildi-yurt-disina-kacti-muebbet-hapis-talebiyle-dava-acildi-1048986420.html

Savcılık kararıyla tahliye edildi, yurt dışına kaçtı: Müebbet hapis talebiyle dava açıldı

Savcılık kararıyla tahliye edildi, yurt dışına kaçtı: Müebbet hapis talebiyle dava açıldı

İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani cinayeti davasının iki numaralı sanığı, İran’ın eski İstanbul 2. konsolosu Nasırzade, savcılık kararıyla tahliye edildi... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T10:11+0300

2021-09-17T10:11+0300

2021-09-17T10:11+0300

türkiye

dava

cinayet

müebbet

hapis

yurt dışı

naci şerifi zindaşti

reza nasırzade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048986385_27:0:1200:660_1920x0_80_0_0_fb876d5049c23f63136c9d9a124e6541.jpg

İstanbul'da Kanyon AVM'nin önünde 14 Kasım 2019'da öldürülen İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani, devlette siber güvenlik ve İHA uzmanı olarak görev yapıyordu. Mart 2018'de Türkiye'ye kaçan Vardanjani, sosyal medyada İran yönetimi hakkında eleştiriler yayınlıyordu. Vardanjani, İstanbul'da Ali Esfanjani ile görüşüyordu. Ancak Esfanjani aynı zamanda İran istihbaratı için çalışıyordu. Cinayet günü Esfanjani, Vardanjani ile birlikte suikast için belirlenen yere gitti. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'in bahçıvanı olan Abdulvahap Koçak, Vardanjani'yi öldürdü.Kaçış planını itiraf ettiİstanbul polisi ile MİT hızlı ve kapsamlı bir çalışma yaptı. 90 kamera kaydı ile 320 saatlik görüntü incelendi, gözaltılar yapıldı, ifadeler alındı. Cinayetin kilit isimlerinden Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Shalamzar'ın kaçış planını itiraf etmesi üzerine, oklar İran'ın eski İstanbul 2. Konsolosu Reza Nasırzade'ye döndü. Konsolos 8 Şubat 2021 günü İstanbul Havalimanı'nda kaçmaya çalışırken yakalandı, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 1 Nisan 2021'de savcı, beklenmedik bir biçimde mahkemeden konsolosun tahliyesini istedi. Yazısında, İran'dan birden fazla nota geldiğini ve şüphelinin diplomatik pasaportu bulunduğunu, adresinin de İstanbul Başkonsolosluğu olduğunu vurguladı. Mahkeme, savcının talebini reddetti. Ancak aynı gün verdiği kararla, sürecin soruşturma aşamasında olduğunu, isterse savcının re'sen serbest bırakma kararı verebileceğini belirterek topu tekrar savcıya attı. Savcı, aynı gün Nasırzade'nin tahliye kararını imzaladı.Aynı savcı, 14 Nisan 2021'de mahkemeye sunduğu iddianamesinde, Nasırzade hakkında, tasarlayarak kasten adam öldürmek ve azmettirmek suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. İddianame kabul edildi ve Nasırzade sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı. Ancak davanın iki numaralı sanığı çoktan Türkiye'den ayrılmıştı.Davanın bir ve iki numaralı sanığı kaçtıMuhammed Reza Nasırzade ile İranlı suç örgütü lideri Naji Şerif Zindaşti'nin de aralarında bulunduğu 5'i Türk 11'i İranlı 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dava, cinayet, müebbet, hapis, yurt dışı, naci şerifi zindaşti, reza nasırzade