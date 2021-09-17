Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210917/savcilik-karariyla-tahliye-edildi-yurt-disina-kacti-muebbet-hapis-talebiyle-dava-acildi-1048986420.html
Savcılık kararıyla tahliye edildi, yurt dışına kaçtı: Müebbet hapis talebiyle dava açıldı
Savcılık kararıyla tahliye edildi, yurt dışına kaçtı: Müebbet hapis talebiyle dava açıldı
İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani cinayeti davasının iki numaralı sanığı, İran’ın eski İstanbul 2. konsolosu Nasırzade, savcılık kararıyla tahliye edildi... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T10:11+0300
2021-09-17T10:11+0300
türkiye
dava
cinayet
müebbet
hapis
yurt dışı
naci şerifi zindaşti
reza nasırzade
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048986385_27:0:1200:660_1920x0_80_0_0_fb876d5049c23f63136c9d9a124e6541.jpg
İstanbul'da Kanyon AVM'nin önünde 14 Kasım 2019'da öldürülen İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani, devlette siber güvenlik ve İHA uzmanı olarak görev yapıyordu. Mart 2018'de Türkiye'ye kaçan Vardanjani, sosyal medyada İran yönetimi hakkında eleştiriler yayınlıyordu. Vardanjani, İstanbul'da Ali Esfanjani ile görüşüyordu. Ancak Esfanjani aynı zamanda İran istihbaratı için çalışıyordu. Cinayet günü Esfanjani, Vardanjani ile birlikte suikast için belirlenen yere gitti. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'in bahçıvanı olan Abdulvahap Koçak, Vardanjani'yi öldürdü.Kaçış planını itiraf ettiİstanbul polisi ile MİT hızlı ve kapsamlı bir çalışma yaptı. 90 kamera kaydı ile 320 saatlik görüntü incelendi, gözaltılar yapıldı, ifadeler alındı. Cinayetin kilit isimlerinden Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Shalamzar'ın kaçış planını itiraf etmesi üzerine, oklar İran'ın eski İstanbul 2. Konsolosu Reza Nasırzade'ye döndü. Konsolos 8 Şubat 2021 günü İstanbul Havalimanı'nda kaçmaya çalışırken yakalandı, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 1 Nisan 2021'de savcı, beklenmedik bir biçimde mahkemeden konsolosun tahliyesini istedi. Yazısında, İran'dan birden fazla nota geldiğini ve şüphelinin diplomatik pasaportu bulunduğunu, adresinin de İstanbul Başkonsolosluğu olduğunu vurguladı. Mahkeme, savcının talebini reddetti. Ancak aynı gün verdiği kararla, sürecin soruşturma aşamasında olduğunu, isterse savcının re'sen serbest bırakma kararı verebileceğini belirterek topu tekrar savcıya attı. Savcı, aynı gün Nasırzade'nin tahliye kararını imzaladı.Aynı savcı, 14 Nisan 2021'de mahkemeye sunduğu iddianamesinde, Nasırzade hakkında, tasarlayarak kasten adam öldürmek ve azmettirmek suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. İddianame kabul edildi ve Nasırzade sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı. Ancak davanın iki numaralı sanığı çoktan Türkiye'den ayrılmıştı.Davanın bir ve iki numaralı sanığı kaçtıMuhammed Reza Nasırzade ile İranlı suç örgütü lideri Naji Şerif Zindaşti'nin de aralarında bulunduğu 5'i Türk 11'i İranlı 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048986385_320:0:1200:660_1920x0_80_0_0_47058cd828d689f400a0f6ca27f64082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dava, cinayet, müebbet, hapis, yurt dışı, naci şerifi zindaşti, reza nasırzade

Savcılık kararıyla tahliye edildi, yurt dışına kaçtı: Müebbet hapis talebiyle dava açıldı

10:11 17.09.2021
© DHAMesud Molavi Vardanjani
Mesud Molavi Vardanjani - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© DHA
Abone ol
İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani cinayeti davasının iki numaralı sanığı, İran’ın eski İstanbul 2. konsolosu Nasırzade, savcılık kararıyla tahliye edildi. Tahliyesinin ardından yurt dışına giden Nasırzade hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakkında dava açıldı.
İstanbul'da Kanyon AVM'nin önünde 14 Kasım 2019'da öldürülen İranlı muhalif Mesud Molavi Vardanjani, devlette siber güvenlik ve İHA uzmanı olarak görev yapıyordu.
Mart 2018'de Türkiye'ye kaçan Vardanjani, sosyal medyada İran yönetimi hakkında eleştiriler yayınlıyordu. Vardanjani, İstanbul'da Ali Esfanjani ile görüşüyordu. Ancak Esfanjani aynı zamanda İran istihbaratı için çalışıyordu.
Cinayet günü Esfanjani, Vardanjani ile birlikte suikast için belirlenen yere gitti. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'in bahçıvanı olan Abdulvahap Koçak, Vardanjani'yi öldürdü.

Kaçış planını itiraf etti

İstanbul polisi ile MİT hızlı ve kapsamlı bir çalışma yaptı. 90 kamera kaydı ile 320 saatlik görüntü incelendi, gözaltılar yapıldı, ifadeler alındı. Cinayetin kilit isimlerinden Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Shalamzar'ın kaçış planını itiraf etmesi üzerine, oklar İran'ın eski İstanbul 2. Konsolosu Reza Nasırzade'ye döndü.
Konsolos 8 Şubat 2021 günü İstanbul Havalimanı'nda kaçmaya çalışırken yakalandı, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 1 Nisan 2021'de savcı, beklenmedik bir biçimde mahkemeden konsolosun tahliyesini istedi. Yazısında, İran'dan birden fazla nota geldiğini ve şüphelinin diplomatik pasaportu bulunduğunu, adresinin de İstanbul Başkonsolosluğu olduğunu vurguladı. Mahkeme, savcının talebini reddetti.
Ancak aynı gün verdiği kararla, sürecin soruşturma aşamasında olduğunu, isterse savcının re'sen serbest bırakma kararı verebileceğini belirterek topu tekrar savcıya attı. Savcı, aynı gün Nasırzade'nin tahliye kararını imzaladı.
Aynı savcı, 14 Nisan 2021'de mahkemeye sunduğu iddianamesinde, Nasırzade hakkında, tasarlayarak kasten adam öldürmek ve azmettirmek suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. İddianame kabul edildi ve Nasırzade sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı. Ancak davanın iki numaralı sanığı çoktan Türkiye'den ayrılmıştı.

Davanın bir ve iki numaralı sanığı kaçtı

Muhammed Reza Nasırzade ile İranlı suç örgütü lideri Naji Şerif Zindaşti'nin de aralarında bulunduğu 5'i Türk 11'i İranlı 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:07Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi
10:58‘Dijital sazan sarmalını’ polis çözdü: Milyonluk vurgun
10:57Bilgisayar dünyasının efsanesi Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti
10:42Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi
10:412023’de rüzgar enerjisinde hedef 20 bin megavat
10:39Göç etmek isteyen yüzlerce kuş New York gökdelenlerine çarparak öldü
10:36Merkez Bankası'nın anketinde enflasyon beklentisi yükseldi, yıl sonu dolar tahmini geriledi
10:24Çölaşan’dan Arapça arama ilanına tepki: Bunun adı Harf Devrimi’ni hiçe saymaktır
10:24'Türkiye’nin gaz ithalat faturası önümüzdeki 3-4 ayda yüzde 30-35 artacak'
10:19Rusya’daki Duma seçimleri için üç gün sürecek oylama başladı
10:11Savcılık kararıyla tahliye edildi, yurt dışına kaçtı: Müebbet hapis talebiyle dava açıldı
10:06AB'de ilk: İtalya, 'Yeşil Geçiş' sertifikasını çalışma hayatı için zorunlu hale getirdi
09:59Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar
09:59Selvi: Benden çok iyi köşe yazarları var ama Cumhurbaşkanı'nın elinden bu ödülü almak onur vericiydi
09:59Türkiye'de yaşayan 5 kişiye ABD'den El Kaide yaptırımı
09:47Doktorlardan 5 dakikalık muayene tepkisi: 'İsmini, yaşını sorsan zaten iki dakikası gitti bile'
09:43Kuzey Kore, trenden balistik füze fırlattı
09:27İBB'den taksi kararı: Denetim merkezi kurulacak
09:26'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesindeki tek Türk olmuştu: 'Babama büyük bir hayranlığım vardı'
09:23Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve