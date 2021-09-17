Çin lideri Şi: Afganistan terörü yok etmeli

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Şi, Afganistan ile işbirliği yapılabileceğinin sinyalini verdi.Afganistan'daki ilgili taraflara terörü yok etme çağrısı yapan Şi, Pekin'in imkanları dahilinde daha fazla yardım eli uzatacağının altını çizdi.Afganistan'daki mevcut durumun müsebbibi olan 'belirli ülkelerin' ülkenin kalkınması konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Şi, "ŞİÖ ülkeleri, Afganistan'a daha açık ve kapsayıcı bir siyasi yapı oluşturulması ve hem iç politikada hem de dış siyasette daha ılımlı olunması konusunda kılavuzluk etmeli" dedi.Şi, ŞİÖ üyesi ülkelerin Afganistan'da daha yumuşak bir geçiş yapılmasına katkı sunması gerektiğini de vurguladı.'Afganistan'daki yabancı bankalardaki varlıkları üzerindeki blokajlar kaldırılsın'Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev de, Taliban hükümetiyle diyaloğ için Afganistan'ın yabancı bankalardaki varlıkları üzerindeki blokajların kaldırılması çağrısında bulundu.ŞİÖ ile Taliban arasında diyalog kurulması ve aşırıcılığın artmasının önlenmesi gerektiğini belirten Mirziyoyev, ülkedeki insani durum dikkate alındığında Afganistan'ın yabancı bankalardaki varlıkları üzerindeki blokajların kaldırılmasının buna katkı yapabileceğinin altını çizdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'daki ilgili tarafların terörü yok etmesi gerektiğini ve Pekin'in imkanları dahilinde Afganistan'a daha fazla yardım sunacağını belirtti.
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Şi, Afganistan ile işbirliği yapılabileceğinin sinyalini verdi.
Afganistan'daki ilgili taraflara terörü yok etme çağrısı yapan Şi, Pekin'in imkanları dahilinde daha fazla yardım eli uzatacağının altını çizdi.
Afganistan'daki mevcut durumun müsebbibi olan 'belirli ülkelerin' ülkenin kalkınması konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Şi, "ŞİÖ ülkeleri, Afganistan'a daha açık ve kapsayıcı bir siyasi yapı oluşturulması ve hem iç politikada hem de dış siyasette daha ılımlı olunması konusunda kılavuzluk etmeli" dedi.
Şi, ŞİÖ üyesi ülkelerin Afganistan'da daha yumuşak bir geçiş yapılmasına katkı sunması gerektiğini de vurguladı.
'Afganistan'daki yabancı bankalardaki varlıkları üzerindeki blokajlar kaldırılsın'
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev de, Taliban hükümetiyle diyaloğ için Afganistan'ın yabancı bankalardaki varlıkları üzerindeki blokajların kaldırılması çağrısında bulundu.
ŞİÖ ile Taliban arasında diyalog kurulması ve aşırıcılığın artmasının önlenmesi gerektiğini belirten Mirziyoyev, ülkedeki insani durum dikkate alındığında Afganistan'ın yabancı bankalardaki varlıkları üzerindeki blokajların kaldırılmasının buna katkı yapabileceğinin altını çizdi.