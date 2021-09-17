https://tr.sputniknews.com/20210917/sio-ulkelerinden-afganistanda-kapsayici-hukumet-kurma-cagrisi-1049001612.html
ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı
ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri, Afganistan’da tüm etnik, dini ve siyasi grupların temsilcilerinin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasının... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T16:56+0300
2021-09-17T16:56+0300
2021-09-17T16:56+0300
taliban kontrolünde afganistan
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
terör
güvenlik
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ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısında kabul edilen Duşanbe Deklorasyonu’nda, “Üye ülkeler, Afgan toplumundaki tüm etnik, dini ve siyasi grupların katılımıyla Afganistan’da kapsayıcı hükümetin oluşturulmasının gerektiğine inanıyor” ifadesine yer verildi.Belgenin metninde, “Üye ülkeler, ŞİÖ alanında güvenlik ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesinde en önemli faktörlerden birinin, Afganistan’daki sorunun mümkün olan en kısa zamanda çözüme kavuşturulması olduğuna inanıyor. Üye ülkeler, Afganistan’ın terör, savaş ve uyuşturucudan arınmış bağımsız, tarafsız, birleşik, demokratik ve barışçıl bir devlet olmasından yana” dendi.
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), terör, güvenlik
ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri, Afganistan’da tüm etnik, dini ve siyasi grupların temsilcilerinin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti.
ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısında kabul edilen Duşanbe Deklorasyonu’nda, “Üye ülkeler, Afgan toplumundaki tüm etnik, dini ve siyasi grupların katılımıyla Afganistan’da kapsayıcı hükümetin oluşturulmasının gerektiğine inanıyor” ifadesine yer verildi.
Belgenin metninde, “Üye ülkeler, ŞİÖ alanında güvenlik ve istikrarın korunması
ve güçlendirilmesinde en önemli faktörlerden birinin, Afganistan’daki sorunun mümkün olan en kısa zamanda çözüme kavuşturulması olduğuna inanıyor. Üye ülkeler, Afganistan’ın terör, savaş ve uyuşturucudan arınmış bağımsız, tarafsız, birleşik, demokratik ve barışçıl bir devlet olmasından yana” dendi.