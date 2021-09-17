https://tr.sputniknews.com/20210917/sio-ulkelerinden-afganistanda-kapsayici-hukumet-kurma-cagrisi-1049001612.html

ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı

ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri, Afganistan’da tüm etnik, dini ve siyasi grupların temsilcilerinin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasının... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T16:56+0300

2021-09-17T16:56+0300

2021-09-17T16:56+0300

taliban kontrolünde afganistan

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

terör

güvenlik

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ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısında kabul edilen Duşanbe Deklorasyonu’nda, “Üye ülkeler, Afgan toplumundaki tüm etnik, dini ve siyasi grupların katılımıyla Afganistan’da kapsayıcı hükümetin oluşturulmasının gerektiğine inanıyor” ifadesine yer verildi.Belgenin metninde, “Üye ülkeler, ŞİÖ alanında güvenlik ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesinde en önemli faktörlerden birinin, Afganistan’daki sorunun mümkün olan en kısa zamanda çözüme kavuşturulması olduğuna inanıyor. Üye ülkeler, Afganistan’ın terör, savaş ve uyuşturucudan arınmış bağımsız, tarafsız, birleşik, demokratik ve barışçıl bir devlet olmasından yana” dendi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şanghay işbirliği örgütü (şiö), terör, güvenlik