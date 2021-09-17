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SpaceX'in 'uzay turistlerinden' ilk görseller
SpaceX'in 'uzay turistlerinden' ilk görseller
ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T14:26+0300
2021-09-17T14:26+0300
2021-09-17T14:26+0300
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space x, фото
SpaceX'in 'uzay turistlerinden' ilk görseller
ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.
© Fotoğraf : SpaceX/Inspiration4NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı.
NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı.
© SpaceX/Inspiration43 günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.
3 günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.
© SpaceX/Inspiration4Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.
Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.
© SpaceX/Inspiration4Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
© SpaceX/Inspiration4Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.
Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.