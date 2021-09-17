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SpaceX'in 'uzay turistlerinden' ilk görseller
SpaceX'in 'uzay turistlerinden' ilk görseller
ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
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space x, фото

SpaceX'in 'uzay turistlerinden' ilk görseller

14:26 17.09.2021
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ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.
© Fotoğraf : SpaceX/Inspiration4NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
1/5
© Fotoğraf : SpaceX/Inspiration4
NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı.
© SpaceX/Inspiration43 günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
2/5
© SpaceX/Inspiration4
3 günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.
© SpaceX/Inspiration4Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
3/5
© SpaceX/Inspiration4
Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.
© SpaceX/Inspiration4Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
4/5
© SpaceX/Inspiration4
Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
© SpaceX/Inspiration4Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye
5/5
© SpaceX/Inspiration4
Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.
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