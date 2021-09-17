https://tr.sputniknews.com/20210917/spor-yazari-alp-ulagay-anlatti-turk-futbolu-neden-bu-halde-1048994820.html

Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türk futbolu neden bu halde?

Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türk futbolu neden bu halde?

RS FM’e konuşan spor yazarı Alp Ulagay, Türk futbolunun durumunu yorumladı. Türkiye’de hem milli hem kulüp takımlarının ‘dipte’ olduğunu ifade eden Ulagay’a... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T14:04+0300

2021-09-17T14:04+0300

2021-09-17T14:04+0300

seyir hali

türkiye

uefa

fifa

galatasaray

aykut kocaman

fenerbahçe

futbol

beşiktaş

milli takım

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Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türk futbolu nasıl kurtulur? Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türk futbolu nasıl kurtulur?

Spor yazarı Alp Ulagay, konuk olduğu RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında Türkiye’de futbolun durumunu ve sorunlarını değerlendirdi.Türk futbolunun hem milli hem de kulüp takımların anlamında ‘dipte’ olduğunu söyleyen Ulagay “Dün FIFA’nın milli takımlar sıralaması açıklandı ve Türkiye bu sıralamada 42. oldu. Avrupa’da ise 24’üncü sırada. Kötü bir sıralama tabii. Son 2-3 yılda UEFA Uluslar Liginde Türkiye C ligine düştü. Yani bir sonrakinde Lüksemburg, Ermenistan vesaire ile mücadele edecek. Burada Türkiye 2 kez küme düştü. A ve B ligindeki takımlarla oynayamayacak. EURO 2016 kavga dövüş 1 galibiyet almıştı, 2020 ise sonuncu oldu. Belli ki milli takımda ciddi bir problem var. Zaten turnuvalara zar zor katılıyordu. Dünya Kupası’na 2002’den beri katılamıyor” ifadelerini kullandı.‘Seneye Türkiye’deki Süper Lig şampiyonu 2 eleme oynayacak’Ulagay “Kulüplere bakacak olursak, UEFA’nın bir sıralaması vardır. Takımların aldığı puanı kapsayan 5 yıllık bir sıralamadır bu. Geçen sezon 13’üncüydü. Bu sezonda, hatta dün geceki maçlardan sonra, Türkiye 18. sırada. Bu 1992’den bu yana en kötü sıralaması. Türkiye 30 yıldır hiç buraya düşmemişti. Genelde 8 ve 13’üncülük arasında gidip geliyordu. Seneye Türkiye’deki Süper Lig şampiyonu 2 eleme oynayacak. Eğer bu seneki durum bozulmazsa, yani Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe grup maçları ve sonrasında yeterli puanı toplamazsa, sıralamada 14-15’inciliğe çıkılmazsa, 2 sezon sonra şampiyonu 3 eleme bekliyor. Milli takım da kulüp takımları da iyi değil” diye konuştu.‘Türk takımları oyuncu yetiştirmeyi bıraktı, mali buhranda ve uzun zamandır yenilik yapmıyor’Bunların 3 ana sebebi olduğunu söyleyen Ulagay, şu şekilde anlattı:

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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türkiye, uefa, fifa, galatasaray, aykut kocaman, fenerbahçe, futbol, beşiktaş, milli takım, alp ulagay, аудио