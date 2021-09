https://tr.sputniknews.com/20210917/su-kuyusuna-dusen-at-halat-yardimiyla-kurtarildi-1049002480.html

Su kuyusuna düşen at, halat yardımıyla kurtarıldı

Su kuyusuna düşen at, halat yardımıyla kurtarıldı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

Ortaklar Mahallesi Darboğaz mevkiinde Ferman Çiçek’e ait at su kuyusuna düştü.At sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Beş metrelik kuyuya düşen at, iş makinesine bağlanan halat yardımı ile kuyudan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. At sahibi Ferman Çiçek, atını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

