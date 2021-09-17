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https://tr.sputniknews.com/20210917/temde-kamyonet-kasasindaki-cocuklarin-tehlikeli-yolculugu-1048996662.html
TEM'de kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu
TEM'de kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu
TEM otoyolunda açık kasa kamyonet içerisinde ayakta seyahat ederek oyunlar oynayan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T14:36+0300
2021-09-17T14:55+0300
türkiye
trafik
çocuk
tehlike
kamyonet
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TEM otoyolu Ankara istikametinde araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet üzerinde 3 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, çocukların tehlikeli yolculuk esnasında oyunlar oynadığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan, çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüye tepki gösterirken, korku dolu anlara neden olan kamyonet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.Çocukların oyunlar oynadığı tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikap kamyonetin kasasında yolculuk eden 3 çocuğun araç seyir halindeyken ayakta durduğu ve oyunlar oynadığı görüldü.
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trafik, çocuk, tehlike, kamyonet

TEM'de kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu

14:36 17.09.2021 (güncellendi: 14:55 17.09.2021)
© İHATEM'de kamyonet kasasındaki çocuklar
TEM'de kamyonet kasasındaki çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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TEM otoyolunda açık kasa kamyonet içerisinde ayakta seyahat ederek oyunlar oynayan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
TEM otoyolu Ankara istikametinde araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet üzerinde 3 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, çocukların tehlikeli yolculuk esnasında oyunlar oynadığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan, çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüye tepki gösterirken, korku dolu anlara neden olan kamyonet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocukların oyunlar oynadığı tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikap kamyonetin kasasında yolculuk eden 3 çocuğun araç seyir halindeyken ayakta durduğu ve oyunlar oynadığı görüldü.
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