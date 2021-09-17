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https://tr.sputniknews.com/20210917/tepki-ceken-balina-avi-goruntulerine-iliskin-faroe-adalarindan-resmi-aciklama-1048996833.html
Tepki çeken balina avı görüntülerine ilişkin Faroe Adaları'ndan resmi açıklama
Tepki çeken balina avı görüntülerine ilişkin Faroe Adaları'ndan resmi açıklama
Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda, Pazar günü yapılan ve yaklaşık 1400 balina ve yunusun öldürüldüğü geleneksel balina avının ardından paylaşılan ve tepkiye... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T14:46+0300
2021-09-17T14:46+0300
dünya
faroe adaları
festival
balina
av
açıklama
cinayet
yunus
hükümet
katliam
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Faroe Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bir ada ülkesi olan Faroe Adaları’nın sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı. Pilot balina ve diğer küçük deniz canlısı etlerinin yerel halka ücretsiz dağıtıldığını iletti. Hükümet ayrıca, balinaların Faroe mutfağında yer aldığını ancak yine görüntülerde yer alan beyaz yanlı yunus balıklarının, balinaların aksine ülke kültürünün bir parçası olmadığını ve bu nedenle aynı kültürel meşruiyete sahip olmadığı belirtti.Omuriliği kesiliyor ve hemen ölüyorAdalarda faaliyet gösteren avcılar, grup halinde balina veya yunus tespit edildiğinde tekne filosuyla sürüyü yetkililerce onaylanmış 28 koydan birine sürüyor. Koya toplanan balina ve yunuslar, hayvanın omuriliğini kesen ve hemen öldüren özel zıpkınlarla avlanıyor.​'Düzenlemeler değerlendirilecek'Faroe Adaları Başbakanı Bárður á Steig Nielsen, beyaz yanlı yunus balıklarının avlanma durumunun ciddiye alındığını ve bu cins hayvanların kültürlerinde yeri olmamasından dolayı avlanmaları konusunda yapılacak olan düzenlemelerin incelemeye başlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, balinalara karşı avlanma yöntemlerini ve hayvanların refahını iyileştirmek için özel önlemler alındığını belirten Faroe Adaları hükümeti, eski yöntemlerde olduğu gibi balinaların hava deliğine takılan kancaların ve omurga mızrağı gibi avlanma yöntemlerinin geliştirilerek değiştirildiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210914/faroe-adalarinda-kanli-av-bin-500-yunus-katledildi-1048900529.html
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faroe adaları, festival, balina, av, açıklama, cinayet, yunus, hükümet, katliam, kan, avlanma

Tepki çeken balina avı görüntülerine ilişkin Faroe Adaları'ndan resmi açıklama

14:46 17.09.2021
© Fotoğraf : RTFaroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus katledildi
Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus katledildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : RT
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Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda, Pazar günü yapılan ve yaklaşık 1400 balina ve yunusun öldürüldüğü geleneksel balina avının ardından paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntüler hakkında Faroe Adaları hükümeti açıklama yaptı.
Faroe Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bir ada ülkesi olan Faroe Adaları’nın sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı.
Pilot balina ve diğer küçük deniz canlısı etlerinin yerel halka ücretsiz dağıtıldığını iletti. Hükümet ayrıca, balinaların Faroe mutfağında yer aldığını ancak yine görüntülerde yer alan beyaz yanlı yunus balıklarının, balinaların aksine ülke kültürünün bir parçası olmadığını ve bu nedenle aynı kültürel meşruiyete sahip olmadığı belirtti.

Omuriliği kesiliyor ve hemen ölüyor

Adalarda faaliyet gösteren avcılar, grup halinde balina veya yunus tespit edildiğinde tekne filosuyla sürüyü yetkililerce onaylanmış 28 koydan birine sürüyor.
Koya toplanan balina ve yunuslar, hayvanın omuriliğini kesen ve hemen öldüren özel zıpkınlarla avlanıyor.​

'Düzenlemeler değerlendirilecek'

Faroe Adaları Başbakanı Bárður á Steig Nielsen, beyaz yanlı yunus balıklarının avlanma durumunun ciddiye alındığını ve bu cins hayvanların kültürlerinde yeri olmamasından dolayı avlanmaları konusunda yapılacak olan düzenlemelerin incelemeye başlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, balinalara karşı avlanma yöntemlerini ve hayvanların refahını iyileştirmek için özel önlemler alındığını belirten Faroe Adaları hükümeti, eski yöntemlerde olduğu gibi balinaların hava deliğine takılan kancaların ve omurga mızrağı gibi avlanma yöntemlerinin geliştirilerek değiştirildiğini belirtti.
Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus katledildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
DÜNYA
Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi
14 Eylül, 17:28
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