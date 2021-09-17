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Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
Ticaret Bakanlığı, ÖTV matrahı değişikliği sonrası sıfır araçların fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:43+0300
2021-09-17T13:51+0300
ticaret bakanlığı
ekonomi
mehmet muş
otomobil
ötv
müfettiş
görevlendirme
sıfır
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Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ÖTV’de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi” denildi.Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV matrahında değişiklik yapılarak sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı hatırlatıldı. Buna karşılık fiyatların düşürülmediğine yönelik Bakanlığa 2 binin üzerinde şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi.ÖTV indirimi yapılmadı, stoklardaki araçlar satılmadıŞikayet dilekçelerinde bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamına giren araçların fiyatlarını indirmediği ayrıca; stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının öne sürüldüğü kaydedildi.Şikayet dilekçelerinde, bayilerin stokta araç kalmadığını söyleyerek, ÖTV kapsamındaki araçları da satmadıkları ileri sürüldü.Bakanlık açıklamasında sayılan üç şikayete konu tutumun ÖTV düzenlemesini etkisiz kılma amacını taşıdığı belirtilerek haksız ticari uygulama olarak nitelendi ve “Uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla; Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır” denildi.Denetimlerin, sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini inceleyeceği ve denetimin başladığı duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20210917/bakan-mus-fiyat-artisini-tetikleyen-ne-varsa-gereken-yapilir-1048988804.html
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ticaret bakanlığı, mehmet muş, otomobil, ötv, müfettiş, görevlendirme, sıfır

Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç fiyatlarıyla ilgili açıklama

13:43 17.09.2021 (güncellendi: 13:51 17.09.2021)
© AAotomotiv pazarı
otomotiv pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Ticaret Bakanlığı, ÖTV matrahı değişikliği sonrası sıfır araçların fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ÖTV’de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi” denildi.
Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV matrahında değişiklik yapılarak sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı hatırlatıldı. Buna karşılık fiyatların düşürülmediğine yönelik Bakanlığa 2 binin üzerinde şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi.
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
EKONOMİ
Bakan Muş: Fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır
11:40

ÖTV indirimi yapılmadı, stoklardaki araçlar satılmadı

Şikayet dilekçelerinde bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamına giren araçların fiyatlarını indirmediği ayrıca; stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının öne sürüldüğü kaydedildi.
Şikayet dilekçelerinde, bayilerin stokta araç kalmadığını söyleyerek, ÖTV kapsamındaki araçları da satmadıkları ileri sürüldü.
Bakanlık açıklamasında sayılan üç şikayete konu tutumun ÖTV düzenlemesini etkisiz kılma amacını taşıdığı belirtilerek haksız ticari uygulama olarak nitelendi ve “Uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla; Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır” denildi.
Denetimlerin, sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini inceleyeceği ve denetimin başladığı duyuruldu.
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