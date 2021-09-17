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https://tr.sputniknews.com/20210917/tuketici-kredilerine-vade-siniri-1048999076.html
Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'
Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'
BDDK, tüketici kredilerinin sınırlamasına yönelik ilk adımı açıkladı. 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:31+0300
2021-09-17T15:31+0300
2021-09-17T15:31+0300
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bddk
Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'
Ayrıntılar geliyor
BDDK, tüketici kredilerinin sınırlamasına yönelik ilk adımı açıkladı. 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.