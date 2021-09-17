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Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'
https://tr.sputniknews.com/20210917/tuketici-kredilerine-vade-siniri-1048999076.html
Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'
Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'
BDDK, tüketici kredilerinin sınırlamasına yönelik ilk adımı açıkladı. 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:31+0300
2021-09-17T15:31+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bddk

Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'

15:31 17.09.2021
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Ayrıntılar geliyor
BDDK, tüketici kredilerinin sınırlamasına yönelik ilk adımı açıkladı. 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.
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