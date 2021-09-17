https://tr.sputniknews.com/20210917/turkiyede-yasayan-5-kisiye-abdden-el-kaide-yaptirimi-1048986067.html

Türkiye'de yaşayan 5 kişiye ABD'den El Kaide yaptırımı

Türkiye'de yaşayan 5 kişiye ABD'den El Kaide yaptırımı

ABD, Türkiye'de yaşayan , 3'ü Türk vatandaşı, diğer ikisi de Mısır doğumlu olan toplamda 5 kişiye yaptırım uygulayacak. Bu kişiler, örgüte mali destek ve... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T09:59+0300

2021-09-17T09:59+0300

2021-09-17T10:14+0300

abd

türkiye

mısır

el kaide

yaptırım

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ABD, Türkiye'de yaşayan 5 kişiye 'El Kaide örgütüne mali destek verdikleri ve seyahat düzenlemelerine yardım ettikleri' gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı. Söz konusu 5 kişinin 3'ü Türk vatandaşı. Listedeki isimler Majdi Salim, Muhammed Nasr al Din al Ghazlani, Nurettin Müslihan, Cebrail Güzel ve Soner Gürleyen. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mısır doğumlu avukat Salim, El Kaide'nin Türkiye'deki bir dizi faaliyetinin baş sorumlularından. Yine Mısırlı olan Al Ghazlani de örgüte destek için para aktarımlarıyla suçlanıyor. Müslihan'ın örgütün üst düzey lider kadrosu ile temasta olduğu, Güzel'in de Suriye'deki El Kaide liderlerinden biriyle temas için çalıştığı, Gürleyen'in ise yine bir örgüt üyesine seyahatte yardımcı olduğu belirtildi.Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi Direktörü (OFAC) Andrea Gacki, "Bu hedefli yaptırımlar, ABD'nin El Kaide'ye mali desteğin kesilmesi konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurgulamaktadır. El Kaide'nin maddi destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye dahil yapancı ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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abd, türkiye, mısır, el kaide, yaptırım