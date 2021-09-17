Ukrayna, Rusya’yla savaş ihtimaline karşı sınırlarını güçlendiriyor

Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güvenliğini sağlama amacını taşıyan altyapı inşaatı çalışmaları, Sumı bölgesinde karma mühendislik ekipleri tarafından yürütülüyor. Sınıra yerleştirilen özel askeri teçhizat, sınır muhafızlarının gözetiminde, savunma yapıları için hendekler kazmaya başladı.



“Tahkimatlar, sınır güvenliğini artırmakla beraber, silahlı saldırı durumunda düşmanın eylemlerini zorlaştırıyor” ifadesine yer verilen açıklamada, entegre sınır koruma sisteminin, teknik kontrol araçları ile mühendislik unsurlarının kombinasyonuna dayandığı kaydedildi.



Ayrıca sınır çizgisi boyunca 30 ilâ 50 metre genişliğindeki arsaların envantere geçirildiğini bildiren Ukrayna Devlet Sınır Servisi, bu arsaların mühendislik ve tahkimat tesisleri için kullanılacağını belirtti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 14 Eylül Salı günü The Independent’e açıklamasında, ülke sınır güvenliğinin yeterli seviyede olmadığını söylemişti.