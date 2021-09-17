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Ukrayna, Rusya’yla savaş ihtimaline karşı sınırlarını güçlendiriyor
Ukrayna, Rusya’yla savaş ihtimaline karşı sınırlarını güçlendiriyor
Ukrayna Devlet Sınır Servisi, savaş ihtimaline karşı Rusya’yla sınırı aktif olarak güçlendirmeye başladıklarını belirtti. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T05:15+0300
2021-09-17T05:15+0300
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Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güvenliğini sağlama amacını taşıyan altyapı inşaatı çalışmaları, Sumı bölgesinde karma mühendislik ekipleri tarafından yürütülüyor. Sınıra yerleştirilen özel askeri teçhizat, sınır muhafızlarının gözetiminde, savunma yapıları için hendekler kazmaya başladı.“Tahkimatlar, sınır güvenliğini artırmakla beraber, silahlı saldırı durumunda düşmanın eylemlerini zorlaştırıyor” ifadesine yer verilen açıklamada, entegre sınır koruma sisteminin, teknik kontrol araçları ile mühendislik unsurlarının kombinasyonuna dayandığı kaydedildi.Ayrıca sınır çizgisi boyunca 30 ilâ 50 metre genişliğindeki arsaların envantere geçirildiğini bildiren Ukrayna Devlet Sınır Servisi, bu arsaların mühendislik ve tahkimat tesisleri için kullanılacağını belirtti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 14 Eylül Salı günü The Independent’e açıklamasında, ülke sınır güvenliğinin yeterli seviyede olmadığını söylemişti.
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Ukrayna, Rusya’yla savaş ihtimaline karşı sınırlarını güçlendiriyor

05:15 17.09.2021
© AP Photo / Inna VarenytsiaUkrayna-Rusya sınırı
Ukrayna-Rusya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Inna Varenytsia
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Ukrayna Devlet Sınır Servisi, savaş ihtimaline karşı Rusya’yla sınırı aktif olarak güçlendirmeye başladıklarını belirtti.
Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güvenliğini sağlama amacını taşıyan altyapı inşaatı çalışmaları, Sumı bölgesinde karma mühendislik ekipleri tarafından yürütülüyor. Sınıra yerleştirilen özel askeri teçhizat, sınır muhafızlarının gözetiminde, savunma yapıları için hendekler kazmaya başladı.

“Tahkimatlar, sınır güvenliğini artırmakla beraber, silahlı saldırı durumunda düşmanın eylemlerini zorlaştırıyor” ifadesine yer verilen açıklamada, entegre sınır koruma sisteminin, teknik kontrol araçları ile mühendislik unsurlarının kombinasyonuna dayandığı kaydedildi.

Ayrıca sınır çizgisi boyunca 30 ilâ 50 metre genişliğindeki arsaların envantere geçirildiğini bildiren Ukrayna Devlet Sınır Servisi, bu arsaların mühendislik ve tahkimat tesisleri için kullanılacağını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 14 Eylül Salı günü The Independent’e açıklamasında, ülke sınır güvenliğinin yeterli seviyede olmadığını söylemişti.
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