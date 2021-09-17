https://tr.sputniknews.com/20210917/whatsappin-yeni-ozelligi-artik-turkiyede-1048989438.html

Whatsapp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de

Whatsapp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de

WhatsApp'in 'bir kez görüntüle' özelliği artık Türkiye'de. Fotoğraf ve videoların bir kez görüntülenip kaybolmasını sağlayan özellikle ilgili WhatsApp'tan... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T11:55+0300

2021-09-17T11:55+0300

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yaşam

whatsapp

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özellik

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WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.'Medyayı bir kez görüntüle' özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

https://tr.sputniknews.com/20210907/whatsapp-son-gorulme-ozelligini-degistiriyor-1048681726.html

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whatsapp, görseller, özellik