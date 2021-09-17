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https://tr.sputniknews.com/20210917/whatsappin-yeni-ozelligi-artik-turkiyede-1048989438.html
Whatsapp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de
Whatsapp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de
WhatsApp'in 'bir kez görüntüle' özelliği artık Türkiye'de. Fotoğraf ve videoların bir kez görüntülenip kaybolmasını sağlayan özellikle ilgili WhatsApp'tan... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T11:55+0300
2021-09-17T11:55+0300
2021-09-17T11:54+0300
yaşam
whatsapp
görseller
özellik
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WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.'Medyayı bir kez görüntüle' özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.
https://tr.sputniknews.com/20210907/whatsapp-son-gorulme-ozelligini-degistiriyor-1048681726.html
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whatsapp, görseller, özellik
Whatsapp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de
WhatsApp'in 'bir kez görüntüle' özelliği artık Türkiye'de. Fotoğraf ve videoların bir kez görüntülenip kaybolmasını sağlayan özellikle ilgili WhatsApp'tan uyarılar geldi.
WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.
Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.
Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.
'Medyayı bir kez görüntüle' özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.