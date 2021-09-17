Yeni araştırma: Sputnik V aşısının delta varyantına karşı yüksek etkinliği kanıtlandı

Arjantin’de yayınlanan La Nacion gazetesinin Cordoba Ulusal Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya dayandırdığı haberinde, Kovid-19’a karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının, İngiltere’de geliştirilen AstraZeneca ve China National Pharmaceutical Group’un Sinopharm aşılarına göre Delta varyantına karşı daha yüksek etkinlik ortaya koyduğunu kanıtladığı belirtildi.Habere göre bilim insanları, Kovid-19’u geçiren ve 2’şer doz AstraZeneca, Sinopharm ve Sputnik V ile aşılanan 309 kişinin plazma örneklerini analiz etti.Araştırmaya ilişkin açıklamada, “Hindistan kaynaklı varyanta karşı en yüksek nötralize edici antikor değerleri, iki doz Sputnik V alan ve daha önce koronavirüs geçiren kişilerde oluştu. Sonrasında Rus aşısından iki doz alan, ancak daha önce koronavirüse yakalanmayanlar geliyor. En düşük koruma ise (daha önceden hastalık geçirmeyen) iki doz Sinopharm alanlarda geliştiği anlaşıldı” ifadelerine yer verildi.Koronavirüsün Delta varyantı, ilk Kovid-19 varyantına göre iki kat daha bulaşıcı ve mutasyona uğramaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Hindistan’da tespit edilen Delta varyantını, (İngiliz) Alfa, (Güney Afrika’da ortaya çıkan) Beta ve (Brezilya’da görülen) Gama ile birlikte ‘kaygı verici varyantlar’ kategorisinde bulunduruyor.Daha önce Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rus aşısının oluşturduğu antikor seviyesinin, SARS-CoV-2 koronavirüsünün şimdiye kadar bilinen tüm varyantlarından koruma sağlayacak kadar yüksek olduğunu açıklamıştı.
Arjantinli bilim insanlarının, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin AstraZeneca ve Sinopharm aşılarına göre delta varyantına karşı daha yüksek etkinlik ortaya koyduğunu kanıtladığı öğrenildi.
Arjantin’de yayınlanan La Nacion gazetesinin Cordoba Ulusal Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya dayandırdığı haberinde, Kovid-19’a karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının, İngiltere’de geliştirilen AstraZeneca ve China National Pharmaceutical Group’un Sinopharm aşılarına göre Delta varyantına karşı daha yüksek etkinlik ortaya koyduğunu kanıtladığı belirtildi.
Habere göre bilim insanları, Kovid-19’u geçiren ve 2’şer doz AstraZeneca, Sinopharm ve Sputnik V ile aşılanan 309 kişinin plazma örneklerini analiz etti.
Araştırmaya ilişkin açıklamada, “Hindistan kaynaklı varyanta karşı en yüksek nötralize edici antikor değerleri, iki doz Sputnik V alan ve daha önce koronavirüs geçiren kişilerde oluştu. Sonrasında Rus aşısından iki doz alan, ancak daha önce koronavirüse yakalanmayanlar geliyor. En düşük koruma ise (daha önceden hastalık geçirmeyen) iki doz Sinopharm alanlarda geliştiği anlaşıldı” ifadelerine yer verildi.
Koronavirüsün Delta varyantı, ilk Kovid-19 varyantına göre iki kat daha bulaşıcı ve mutasyona uğramaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Hindistan’da tespit edilen Delta varyantını, (İngiliz) Alfa, (Güney Afrika’da ortaya çıkan) Beta ve (Brezilya’da görülen) Gama ile birlikte ‘kaygı verici varyantlar’ kategorisinde bulunduruyor.
Daha önce Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rus aşısının oluşturduğu antikor seviyesinin, SARS-CoV-2 koronavirüsünün şimdiye kadar bilinen tüm varyantlarından koruma sağlayacak kadar yüksek olduğunu açıklamıştı.