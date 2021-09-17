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https://tr.sputniknews.com/20210917/yks-ek-yerlestirme-basvuru-tarihleri-aciklandi-1048998294.html
YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül arasında yapılacağını açıkladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:15+0300
2021-09-17T15:27+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye
ösym
başvuru
yerleştirme
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kişisel Twitter hesabında 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurdu.Adayların tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabileceğini belirten Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, başvuru, yerleştirme

YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı

15:15 17.09.2021 (güncellendi: 15:27 17.09.2021)
© Fotoğraf : ÖSYMÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : ÖSYM
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül arasında yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kişisel Twitter hesabında 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurdu.
Adayların tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabileceğini belirten Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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