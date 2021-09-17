YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kişisel Twitter hesabında 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurdu.Adayların tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabileceğini belirten Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül arasında yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kişisel Twitter hesabında 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurdu.
Adayların tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabileceğini belirten Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS