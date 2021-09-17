https://tr.sputniknews.com/20210917/youtuberlara-vergi-duzenlemesi-1048997141.html

YouTuber’lara vergi düzenlemesi

YouTuber’lara vergi düzenlemesi

Hükümet, vergi başta olmak üzere ekonomiyle ilgili çeşitli konularda değişiklik yapan torba yasa teklifi hazırlıyor. Teklifte yer alan düzenlemeler arasında... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T14:50+0300

2021-09-17T14:50+0300

2021-09-17T14:50+0300

ekonomi

düzenleme

vergi

oktay kaynarca

youtuber

hükümet

hazine ve maliye bakanlığı

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Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketindeki düzenlemeleri de içeren 56 maddelik yasa teklifi hazırlıyor. Teklif, 1 Ekim’de açılacak TBMM’ye sunulacak. Teklif Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeriyor.Habertürk'ün haberine göre, teklifte yer alan düzenlemelerin başında terzi, berber, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnafa gelir vergisi muafiyeti tanınması geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı ekonomi tedbirleri arasında yer alan muafiyetten yaklaşık 850 bin esnaf yararlanacak. Bu esnafın 2021 yılı itibarıyla 750 milyon lira dolayında vergiden kurtulması sağlanacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önce yayımladığı özelge ile YouTuber'ların elde ettiği kazançların vergiye tabi olduğunu açıklamıştı. Özelgede, reklamlardan dolayı Google firması tarafından yapılan ödemelerin ticari kazanç olarak değerlendirileceği ve yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği belirtilmişti. Yasa taslağında yer alan düzenlemeyle YouTuber'lar defter tutma zorunluluğundan kurtulacaklar. YouTuber'lara yapılacak ödemelere ilişkin vergi kesintileri, ödemenin yapıldığı banka tarafından gerçekleştirilecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düzenleme, vergi, oktay kaynarca, youtuber, hükümet, hazine ve maliye bakanlığı