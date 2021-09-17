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https://tr.sputniknews.com/20210917/yunus-emre-enstitusu-katardaki-faaliyetlerini-aktardi-1048998634.html
Yunus Emre Enstitüsü, Katar’daki faaliyetlerini aktardı
Yunus Emre Enstitüsü, Katar’daki faaliyetlerini aktardı
Türkçe öğretmek için Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu ile anlaşma imzalayan Yunus Emre Enstitüsü, bugüne kadar Katar’da açtığı dil kursları ile bin 600 Katar... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:46+0300
2021-09-17T15:47+0300
dünya
türkiye
katar
eğitim
yunus emre enstitüsü
türkçe
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Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretileceği açıklandı. Protokol gereği kaç askeri personelin eğitim göreceği ise açıklanmadı.Yunus Emre Enstitüsü Katar’da 2015 yılının bu yana faaliyet yürütüyor. Aralık ayından açılan Yunus Emre Enstitüsü Doha Türk Türk Kültür Merkezi ile faaliyetler başladı. Kurulduğu günden bu yana düzenlenen kurslar sayesinde bin 600 Katarlı Türkçe öğrendi.Enstitü tarafından merkez binasında, Katar Üniversitesi’nde, Katar Türk Okullarında, Katar Silahlı Kuvvetleri Enstitüsünde, Katar Milli Kütüphanesi’nde ve Katar kadınlar Birliği’nde kurslar gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim imkanlarının da devreye girmesiyle birlikte daha çok kişinin Türkçe öğrenmesi sağlandı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde güz döneminde 154, bahar döneminde 190 kişiye eğitim verilirken, uzaktan eğitim ile 473 Katarlıya Türkçe öğretildi.Katar Üniversitesi’nde Türk Dili bölümü kurulacakYunus Emre Enstitüsü ile Katar Üniversitesi arasında gerçekleşen işbirliği anlaşması kapsamında 2018 yılında seçmeni Türkçe dersi 2019 yılında Türk Dili Anabilim Dalı’na dönüştürüldü. 3 Türk hocanın görev yaptığı anabilim dalının, önümüzdeki yıl Türk Dili Edebiyatı bölümüne dönüştürülmesi hedefleniyor. Okulda 2019 yılından itibaren 380 öğrenci Türkçe dersini seçti. Anlaşma kapsamında üniversitede Türkoloji Kütüphanesi de kurulacak.Türk kültürü tanıtılıyorEnstitünün çalışmaları kapsamında Türkçe kurslarının yanı sıra Türk kültürünü de tanıtan eğitimler de yer alıyor. Ebru kursu, okçuluk kursu, çini boyama ve tel kırma kursu, yağlı boya resim kursları da düzenleniyor. Bunların yanında Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli konferans ve etkinliklerde gerçekleştiriliyor.
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türkiye, katar, eğitim, yunus emre enstitüsü, türkçe

Yunus Emre Enstitüsü, Katar’daki faaliyetlerini aktardı

15:46 17.09.2021 (güncellendi: 15:47 17.09.2021)
© AAYunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı.
Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Türkçe öğretmek için Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu ile anlaşma imzalayan Yunus Emre Enstitüsü, bugüne kadar Katar’da açtığı dil kursları ile bin 600 Katar vatandaşına Türkçe öğretti. Enstitü çeşitli etkinliklerle Türk kültürünü de Katarlılara öğretiyor.
Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretileceği açıklandı. Protokol gereği kaç askeri personelin eğitim göreceği ise açıklanmadı.
Yunus Emre Enstitüsü Katar’da 2015 yılının bu yana faaliyet yürütüyor. Aralık ayından açılan Yunus Emre Enstitüsü Doha Türk Türk Kültür Merkezi ile faaliyetler başladı. Kurulduğu günden bu yana düzenlenen kurslar sayesinde bin 600 Katarlı Türkçe öğrendi.
Enstitü tarafından merkez binasında, Katar Üniversitesi’nde, Katar Türk Okullarında, Katar Silahlı Kuvvetleri Enstitüsünde, Katar Milli Kütüphanesi’nde ve Katar kadınlar Birliği’nde kurslar gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim imkanlarının da devreye girmesiyle birlikte daha çok kişinin Türkçe öğrenmesi sağlandı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde güz döneminde 154, bahar döneminde 190 kişiye eğitim verilirken, uzaktan eğitim ile 473 Katarlıya Türkçe öğretildi.

Katar Üniversitesi’nde Türk Dili bölümü kurulacak

Yunus Emre Enstitüsü ile Katar Üniversitesi arasında gerçekleşen işbirliği anlaşması kapsamında 2018 yılında seçmeni Türkçe dersi 2019 yılında Türk Dili Anabilim Dalı’na dönüştürüldü. 3 Türk hocanın görev yaptığı anabilim dalının, önümüzdeki yıl Türk Dili Edebiyatı bölümüne dönüştürülmesi hedefleniyor. Okulda 2019 yılından itibaren 380 öğrenci Türkçe dersini seçti. Anlaşma kapsamında üniversitede Türkoloji Kütüphanesi de kurulacak.

Türk kültürü tanıtılıyor

Enstitünün çalışmaları kapsamında Türkçe kurslarının yanı sıra Türk kültürünü de tanıtan eğitimler de yer alıyor. Ebru kursu, okçuluk kursu, çini boyama ve tel kırma kursu, yağlı boya resim kursları da düzenleniyor. Bunların yanında Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli konferans ve etkinliklerde gerçekleştiriliyor.
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