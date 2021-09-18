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Mısır müftüsü: Kadınlara liderlik pozisyonları vermek, çalınan haklarını iade etmektir
Mısır müftüsü: Kadınlara liderlik pozisyonları vermek, çalınan haklarını iade etmektir
Mısır Müftüsü Şevki Allam, kadının tüm yargı görevlerinde bulunmayı hak ettiğini belirterek, "Mısırlı kadını güçlendirmek ve ona bakanlık gibi liderlik... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T00:54+0300
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Mısır Müftüsü Şevki Allam, Sada el Beşed televizyonunda yayınlanan programda, İslam’daki kadın haklarına ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kadının tüm yargı görevlerinde bulunmayı hak ettiğini vurgulayan Allam, “Kadınlar, savaş ve müşavere alanlarında Peygamber Efendimizin yanındaydılar” diye konuştu.Allam, “Kadını güçlendirmek ve ona bakanlık gibi liderlik pozisyonlarını vermek, çalınan haklarını iade etmektir” diyerek, bunların doğru dinle çelişmediğini, tam aksine dinin emirlerine uygulama anlamına geldiğini ifade etti. Mısırlı müftü, geçen Cumartesi duyurulan Ulusal İnsan Hakları Stratejisi’nin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin vizyonunun da bunları amaçladığını söyledi.Cumhurbaşkanı el Sisi, geçen Cumartesi "Kapsamlı Ulusal İnsan Hakları Stratejisi’ni başlatmıştı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, stratejinin "sivil, kültürel, ekonomik, sosyal, ve siyasal tüm hakları güçlendirmeyi ve saygı duymayı, kadın çocuk, genç ve yaşlılara ait hakları destekleyerek kökleştirmeyi amaçladığı" dile getirilmişti.
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Mısır müftüsü: Kadınlara liderlik pozisyonları vermek, çalınan haklarını iade etmektir

00:54 18.09.2021 (güncellendi: 00:57 18.09.2021)
© AAMısır Müftüsü Şevki Allam
Mısır Müftüsü Şevki Allam - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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Mısır Müftüsü Şevki Allam, kadının tüm yargı görevlerinde bulunmayı hak ettiğini belirterek, "Mısırlı kadını güçlendirmek ve ona bakanlık gibi liderlik pozisyonlarını vermek, çalınan haklarını iade etmektir" ifadelerini kullandı.
Mısır Müftüsü Şevki Allam, Sada el Beşed televizyonunda yayınlanan programda, İslam’daki kadın haklarına ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kadının tüm yargı görevlerinde bulunmayı hak ettiğini vurgulayan Allam, “Kadınlar, savaş ve müşavere alanlarında Peygamber Efendimizin yanındaydılar” diye konuştu.
Allam, “Kadını güçlendirmek ve ona bakanlık gibi liderlik pozisyonlarını vermek, çalınan haklarını iade etmektir” diyerek, bunların doğru dinle çelişmediğini, tam aksine dinin emirlerine uygulama anlamına geldiğini ifade etti. Mısırlı müftü, geçen Cumartesi duyurulan Ulusal İnsan Hakları Stratejisi’nin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin vizyonunun da bunları amaçladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı el Sisi, geçen Cumartesi "Kapsamlı Ulusal İnsan Hakları Stratejisi’ni başlatmıştı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, stratejinin "sivil, kültürel, ekonomik, sosyal, ve siyasal tüm hakları güçlendirmeyi ve saygı duymayı, kadın çocuk, genç ve yaşlılara ait hakları destekleyerek kökleştirmeyi amaçladığı" dile getirilmişti.
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