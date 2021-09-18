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710 bin TL maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu
710 bin TL maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu
HKP avukatları, TRT Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahit Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T08:25+0300
2021-09-18T08:28+0300
türkiye
trt
rıdvan dilmen
suç duyurusu
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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Dilekçede, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekildi. TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘işadamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” denildi.HKP avukatları dilekçede, Rıdvan Dilmen, Mehmet Zahit Sobacı, Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü hatırlatıldıSuç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, “Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün bir suç duyurusunda daha bulunuyoruz. AKP’gillerin vurgunuyla, soygunuyla, kamu malını peşkeşiyle uyanmadığımız bir günümüz geçmiyor artık. Onların bu vurgunlarına, soygunlarına, kamu malını peşkeşlerine karşı da, en kamucu, halksever, haksever, vatansever partisi HKP olarak bizim mücadelelerimiz devam ediyor, devam edecek” dedi.Okur, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” özdeyişine Rıdvan Dilmen’in uymadığını söyledi.'Bu, TCK 257’ye göre görevi kötüye kullanma suçu'Okur açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20210917/fanatik-yazari-yildirim-trtden-ridvan-dilmene-yillik-85-milyon-lira-ucret--1048992395.html
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710 bin TL maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu

08:25 18.09.2021 (güncellendi: 08:28 18.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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HKP avukatları, TRT Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahit Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
YAŞAM
Fanatik yazarı Yıldırım: TRT'den Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret
Dün, 13:14
HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Dilekçede, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekildi. TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘işadamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” denildi.
HKP avukatları dilekçede, Rıdvan Dilmen, Mehmet Zahit Sobacı, Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü hatırlatıldı

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, “Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün bir suç duyurusunda daha bulunuyoruz. AKP’gillerin vurgunuyla, soygunuyla, kamu malını peşkeşiyle uyanmadığımız bir günümüz geçmiyor artık. Onların bu vurgunlarına, soygunlarına, kamu malını peşkeşlerine karşı da, en kamucu, halksever, haksever, vatansever partisi HKP olarak bizim mücadelelerimiz devam ediyor, devam edecek” dedi.
Okur, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” özdeyişine Rıdvan Dilmen’in uymadığını söyledi.

'Bu, TCK 257’ye göre görevi kötüye kullanma suçu'

Okur açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Asgari Ücretin 8 bin TL olduğunu sanacak kadar dünyadan bihaber bir emekli futbolcuya, Halkın vergileriyle kurulan ve Halkın Vergileriyle yayınını devam ettiren TRT’nin Yöneticilerinin yapacağı ödemeler. Başka ülkelerde olsa hükümet düşürecek kadar yüksek olan ödemeler, maalesef Ülkemizde sessizce geçiştirilmeye çalışılıyor. Rakam çok yüksek. Aylık 710 bin, yıllık 8,5 milyon TL. Eski parayla 8,5 Trilyon. Rıdvan Dilmen’in bilmediği Asgari Ücretin tutarı 2.825 TL 90 Kuruş. Yani; yayın ilkeleri arasında kamu yararını korumak ve kollamak, Devletin ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak da olan TRT bir kişiye 251 Asgari Ücretliye ödenen toplam ücret kadar ödeme yapmaktadır.
Bu TCK 257’ye göre görevi kötüye kullanma suçudur. TRT Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Rıdvan Dilmen bu suçu işlemişlerdir. Ve bu suç şikâyete bağlı bir suç değildir. Savcıların öğrendiği andan itibaren harekete geçip gerekli soruşturmayı yapmaları gerekirken şu ana kadar savcılar bu suçu görmediler, duymadılar, bilmediler. Ama HKP olarak bir kez daha tarihi sorumluluğumuzu yerine getirdik, bu suçu da kayıt altına aldırdık. Umarız şu ana kadar harekete geçmeyen savcılar suç duyurumuzu ihbar kabul edip harekete geçerler.
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