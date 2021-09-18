https://tr.sputniknews.com/20210918/710-bin-tl-maas-aldigi-iddia-edilen-ridvan-dilmen-ve-trt-yoneticileri-hakkinda-suc-duyurusu-1049012933.html

710 bin TL maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu

710 bin TL maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu

HKP avukatları, TRT Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahit Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T08:25+0300

2021-09-18T08:25+0300

2021-09-18T08:28+0300

türkiye

trt

rıdvan dilmen

suç duyurusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104059/01/1040590123_0:35:1122:666_1920x0_80_0_0_5982db2fc028135026e5ce5dbb8a660a.jpg

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Dilekçede, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekildi. TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘işadamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” denildi.HKP avukatları dilekçede, Rıdvan Dilmen, Mehmet Zahit Sobacı, Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü hatırlatıldıSuç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, “Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün bir suç duyurusunda daha bulunuyoruz. AKP’gillerin vurgunuyla, soygunuyla, kamu malını peşkeşiyle uyanmadığımız bir günümüz geçmiyor artık. Onların bu vurgunlarına, soygunlarına, kamu malını peşkeşlerine karşı da, en kamucu, halksever, haksever, vatansever partisi HKP olarak bizim mücadelelerimiz devam ediyor, devam edecek” dedi.Okur, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” özdeyişine Rıdvan Dilmen’in uymadığını söyledi.'Bu, TCK 257’ye göre görevi kötüye kullanma suçu'Okur açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20210917/fanatik-yazari-yildirim-trtden-ridvan-dilmene-yillik-85-milyon-lira-ucret--1048992395.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trt, rıdvan dilmen, suç duyurusu