https://tr.sputniknews.com/20210918/adalet-bakani-cumhur-ittifakinin-karari-nettir--turkiye-ak-parti-ile-gelecege-guvenle-bakmaktadir-1049031138.html

Adalet Bakanı: Cumhur İttifakı'nın kararı nettir, Türkiye AK Parti ile geleceğe güvenle bakmaktadır

Adalet Bakanı: Cumhur İttifakı'nın kararı nettir, Türkiye AK Parti ile geleceğe güvenle bakmaktadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "2023'e yürürken şu aday mı olacak bu aday mı olacak diye diğerleri çarpsın, bölsün çıkarsın, kara kara düşünsün, işin içinden... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T23:03+0300

2021-09-18T23:03+0300

2021-09-18T23:04+0300

türkiye

seçim

abdulhamit gül

cumhur ittifakı

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Gül, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçti.Bakan Gül, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin 84 milyonun partisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"AK Parti'nin tabelasını millet asmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha büyük, daha güçlü bir Türkiye başarısına emin adımlarla yürümektedir. Özellikle 2023 Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da 'Yeniden Büyük Türkiye' idealimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. AK Parti milletle beraber bu tabelayı kurdu, milletle beraber yol yürümekte. Milletimizin hangi derdi varsa bunu yine çözecek olan tek siyasi hareket AK Parti'dir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."Teşkilat olarak bir an bile millete sırt dönmeden yola devam edeceklerini vurgulayan Gül, "Çünkü biz milletle beraber yola çıkmış, milletle beraber yol yürüyen bir siyasi hareketiz. Bunu da inşallah daha iyi noktaya taşıyacağız." diye konuştu.Gül, AK Parti öncesi Türkiye'nin ekonomik anlamda ve hizmet alanlarında çok geride olduğunu savunarak, "Türkiye 2002 ile yeni bir sayfaya dahil oldu. Burada da ekmeği büyüten, özgürlükleri artıran reformlar dönemine girilmiş oldu. 19 yılda yaptıklarımız, bundan sonra da yapacaklarımız yine milletimizin bilgisindedir, gündemindedir. Türkiye AK Parti ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile geleceğe güvenle bakmaktadır." ifadelerini kullandı.Bakan Gül, muhalefetin ülkenin sorunlarını çözecek bir projesi ve vizyonunun bulunmadığını öne sürerek, şöyle devam etti:"19 yıldır sorunları çözen AK Parti'dir, Cumhurbaşkanımızdır. Milletimiz de bu teveccühü her zaman göstermiştir. Bundan sonra milletimiz bu ülke için projesi olan, katkısı olan AK Parti ile yol yürüyecektir. Projesi olmayan, milletin dertleriyle dertlenmeyen bir muhalefet var. Milletimizin onlarla yol yürüyecek, vakit ayıracak zamanı yoktur. 2023'e yürürken şu aday mı olacak bu aday mı olacak diye diğerleri çarpsın, bölsün çıkarsın, kara kara düşünsün, işini içinden çıkamasın ama Cumhur İttifakı'nın kararı nettir. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Onlar tekli aday, çoklu aday, şu aday, bu adayla uğraşadursun. Milletimizin adayı bellidir. Milletimizin adayı 19 yıldır milletimizle yol yürümüş, milletimizin ülkemizin sorunlarını çözmüş milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah 2023'te de milletimizle beraber yeni 100 yıla kalan sorunları da çözmek üzere, Türkiye'yi, ülkemizi daha da büyütmek üzere birlikte yol yürüyeceğiz."'Biz bir kamu görevlisiyiz, onlar bağımsız tarafsız yargı'Adalet Bakanı Gül, bir gazetecinin adalet çalışanlarının özlük haklarına yönelik sorusunu şöyle yanıtladı:"Özlük haklarıyla ilgili toplu sözleşmede adalet çalışanlarımıza çok önemli destek verildi. Yakından takip ettik. Meclis açıldığında sözleşmelerin kadroya geçmesi, diğer hususlarla ilgili yine yakından takip edeceğiz. Bunlar haklı talepler. Aynı işi yaparken personelimizin bir kısmının sözleşmeli olması bir kısmının kadrolu olması, bu ayrım doğru değil. Sözleşmeli personelimizin de kadroya geçmesi bizim haklı bir talebimiz. Toplu sözleşmeye de biz koyduk bunu. İnşallah bu anlamda da önemli gelişmeler olur. Personelimizin yanında olmaya devam edeceğiz."Bir gazetecinin "FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından atılan ve dosyaları halen Danıştay'da olan personeller var." sözleri üzerine Bakan Gül, şunları kaydetti:"Danıştay'da olan konuda Adalet Bakanı hakim, savcı değil. Yargı ayrıdır, yürütme ayrıdır. Biz hükümet tarafındayız. Dolayısıyla yargı kararları, mahkeme kararları, bu konuda Anayasa tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından verilir. Adalet Bakanının ne Danıştay yetkisi var, ne Yargıtay yetkisi var. Ne Bursa İdare Mahkemesi hakimidir, ne Bursa Adliye Sarayı'ndaki bir hakimdir. Biz bir kamu görevlisiyiz, onlar bağımsız tarafsız yargı. Dolayısıyla bir Adalet Bakanı olarak prensibim odur. Yargı önündeki konu üzerinde konuşmam ve kararı bağımsız olarak onlar verirler."

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seçim, abdulhamit gül, cumhur ittifakı