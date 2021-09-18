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AK Parti ve MHP'nin talebiyle İBB iştiraki İSTAÇ'ın geliri düşürüldü
AK Parti ve MHP'nin talebiyle İBB iştiraki İSTAÇ'ın geliri düşürüldü
İBB iştiraki İSTAÇ tarafından işletilen hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5 + KDV tutarının, hafriyat sahasının bulunduğu ilçe belediyesine... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T11:01+0300
2021-09-18T11:01+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde önceki gün eylül ayı son meclis oturumunu yaptı.Meclis gündemine İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın üç metro inşaatı için dış borçlanma talebi geldi. İBB’nin Ümraniye-Ataşehir- Göztepe Metrosu, Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu inşaatları için dış borçlanma talebi, oybirliği ile kabul edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ayrıca, İBB iştiraki İSTAÇ tarafından işletilen hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5 + KDV tutarının, hafriyat sahasının bulunduğu ilçe belediyesine aktarılması talebi de AK Partili ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Buna göre hafriyat sahalarının bulunduğu Şile, Silivri, Çatalca gibi ilçelerin belediyelerine, yolların gördüğü zararın telafi edilmesi için İBB şirketinin işletme cirosunun yüzde 5’i aylık olarak aktarılacak. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “25 yıldır atıklardan zarar gören yollar, köyler, ilçeler akıllarına gelmemiş. Bu konunun 23 Haziran’dan sonra akıllara gelmesi ama sorun yok. Sorunları çözeriz” dedi.CHP’li üye Filiz Öztürk Çelik, “Yıllardır İSTAÇ AŞ’nin yürüttüğü çalışmanın bir kısmı ilçe belediyelerine devrediliyor. Böylece gelirin de bir kısmı devrediliyor. Bir taraftan verirken bir taraftan yan yollardan da alınıyor. Bunun adı engelleme olmuyor mu” diye sordu. AK Partilili Muhammet Kaynar da bugüne kadar herhangi bir ilçe belediyesinden böyle bir talep gelmediğini, bu dönem MHP’li Silivri Belediye Başkanı’nın talepte bulunduğunu söyledi. Öte yandan sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve otoparkları ücretsiz kullanması için verilen hak, yıl sonuna kadar uzatıldı.
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ak parti, mhp, ibb

AK Parti ve MHP'nin talebiyle İBB iştiraki İSTAÇ'ın geliri düşürüldü

11:01 18.09.2021
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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İBB iştiraki İSTAÇ tarafından işletilen hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5 + KDV tutarının, hafriyat sahasının bulunduğu ilçe belediyesine aktarılması talebi AK Partilili ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde önceki gün eylül ayı son meclis oturumunu yaptı.
Meclis gündemine İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın üç metro inşaatı için dış borçlanma talebi geldi. İBB’nin Ümraniye-Ataşehir- Göztepe Metrosu, Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu inşaatları için dış borçlanma talebi, oybirliği ile kabul edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ayrıca, İBB iştiraki İSTAÇ tarafından işletilen hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5 + KDV tutarının, hafriyat sahasının bulunduğu ilçe belediyesine aktarılması talebi de AK Partili ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Buna göre hafriyat sahalarının bulunduğu Şile, Silivri, Çatalca gibi ilçelerin belediyelerine, yolların gördüğü zararın telafi edilmesi için İBB şirketinin işletme cirosunun yüzde 5’i aylık olarak aktarılacak.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “25 yıldır atıklardan zarar gören yollar, köyler, ilçeler akıllarına gelmemiş. Bu konunun 23 Haziran’dan sonra akıllara gelmesi ama sorun yok. Sorunları çözeriz” dedi.
CHP’li üye Filiz Öztürk Çelik, “Yıllardır İSTAÇ AŞ’nin yürüttüğü çalışmanın bir kısmı ilçe belediyelerine devrediliyor. Böylece gelirin de bir kısmı devrediliyor. Bir taraftan verirken bir taraftan yan yollardan da alınıyor. Bunun adı engelleme olmuyor mu” diye sordu.
AK Partilili Muhammet Kaynar da bugüne kadar herhangi bir ilçe belediyesinden böyle bir talep gelmediğini, bu dönem MHP’li Silivri Belediye Başkanı’nın talepte bulunduğunu söyledi. Öte yandan sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve otoparkları ücretsiz kullanması için verilen hak, yıl sonuna kadar uzatıldı.
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