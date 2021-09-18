Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210918/ak-partiden-secim-baraji-ve-anayasa-aciklamasi-1049018478.html
AK Parti'den seçim barajı ve anayasa açıklaması
AK Parti'den seçim barajı ve anayasa açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim kanunu çalışmaları ile ilgili "Hazırladığımız metinde 10 ile 15 madde arasında bir içerik de olacak... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T13:37+0300
2021-09-18T13:41+0300
ak parti
seçim
hayati yazıcı
anayasa
seçim barajı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049018453_0:299:2577:1749_1920x0_80_0_0_42719bd2146f4dd6c0abb5446c9217e0.jpg
Yazıcı, AA muhabirine, seçim kanunu çalışmalarını bitirme aşamasında olduklarını, MHP ile görüştüklerini ve nihai görüşmelerin henüz tamamlanmadığını anlattı.Baraj ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları olduğunu ifade eden Yazıcı, seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi konusunda görüşler bulunduğunu belirtti.Barajın düşürülmesinin teklif edileceğini kaydeden Yazıcı, "Barajın 10'dan 7'ye düşürülmesi Meclise gidecek. Komisyon var, genel kurul var. Nihai kararı genel kurul ve Meclis oluşturacak. Bunun kanunlaşması Mecliste olacak ama bizim çalışma çerçevesinde bir aşağı iniş var. O da yüzde 7 civarındadır. Nihai çalışmada farklılık olur mu? Onun için bir şey söyleyemem." diye konuştu.Son günlerde seçim barajının geleceği ve gelmeyeceği yönünde eleştiriler olduğunun altını çizen Yazıcı, "Hem siyasi partiler kanununda hem seçim mevzuatı kanununda teknik düzenleme olarak ifade edebileceğimiz düzenlemeler de var. Bu aşağı yukarı hazırladığımız metinde 10 ile 15 madde arasında bir içerik de olacak. Diğer detayları ortağımız ile görüştükten sonra kamuoyu ile paylaşacağız." şeklinde konuştu.Anayasa çalışmalarıAnayasa değişikliği çalışmalarının da Türkiye'de her zaman siyasi partilerin gündeminde olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bu alanda bir çalışmanın akademisyenler düzeyinde yapıldığını, siyasi kimlikli kişiler içerisinde kendisinin de yer aldığını kaydetti.Yazıcı, hazırlanan taslağın baştan sona gözden geçirildiğine değinerek "'Ne var ne yok' derseniz bunları paylaşmam doğru olmaz. Kesinleşmiş bir durum yok. Oradaki konuşmalar, değerlendirmeler, eleştirilere göre yeniden bir redakte edilecek, gözden geçirilecek ve tekrar oturup baştan sona gözden geçireceğiz. Nihai şekli partnerimizle olacak çünkü onların da teklifleri var. Partnerimiz ile birlikte oluşturup o aşamada kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.Yazıcı, şöyle devam etti:Anayasa değişikliği için sayısal çoğunluğun Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda olmadığını aktaran Yazıcı, "Bir uzlaşı olursa anayasa yapımı söz konusu olacak. Uzlaşma olmazsa millete arz edeceğiz. Millet de bunu takdir edecek." ifadelerini kullandı.Yazıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin de "Sabah akşam televizyonlarda Millet İttifakı'nın nasıl aday belirleyeceğini şaşkınlıkla izliyorum ama benim hiç gündemimde yok. Bizim adayımız belli. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla buna karşı çıkacak adayı nasıl belirleyecek, kimi belirleyecekler? Niye bu kadar televizyonlarda konuşuluyor? Hayretle izliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049018453_0:58:2577:1991_1920x0_80_0_0_b1a10da6c63723f470ca26b633bab4c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, seçim, hayati yazıcı, anayasa, seçim barajı

AK Parti'den seçim barajı ve anayasa açıklaması

13:37 18.09.2021 (güncellendi: 13:41 18.09.2021)
© AAHayati Yazıcı
Hayati Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim kanunu çalışmaları ile ilgili "Hazırladığımız metinde 10 ile 15 madde arasında bir içerik de olacak. Diğer detayları ortağımız ile görüştükten sonra kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Yazıcı, AA muhabirine, seçim kanunu çalışmalarını bitirme aşamasında olduklarını, MHP ile görüştüklerini ve nihai görüşmelerin henüz tamamlanmadığını anlattı.
Baraj ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları olduğunu ifade eden Yazıcı, seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi konusunda görüşler bulunduğunu belirtti.
Barajın düşürülmesinin teklif edileceğini kaydeden Yazıcı, "Barajın 10'dan 7'ye düşürülmesi Meclise gidecek. Komisyon var, genel kurul var. Nihai kararı genel kurul ve Meclis oluşturacak. Bunun kanunlaşması Mecliste olacak ama bizim çalışma çerçevesinde bir aşağı iniş var. O da yüzde 7 civarındadır. Nihai çalışmada farklılık olur mu? Onun için bir şey söyleyemem." diye konuştu.
Son günlerde seçim barajının geleceği ve gelmeyeceği yönünde eleştiriler olduğunun altını çizen Yazıcı, "Hem siyasi partiler kanununda hem seçim mevzuatı kanununda teknik düzenleme olarak ifade edebileceğimiz düzenlemeler de var. Bu aşağı yukarı hazırladığımız metinde 10 ile 15 madde arasında bir içerik de olacak. Diğer detayları ortağımız ile görüştükten sonra kamuoyu ile paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Anayasa çalışmaları

Anayasa değişikliği çalışmalarının da Türkiye'de her zaman siyasi partilerin gündeminde olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bu alanda bir çalışmanın akademisyenler düzeyinde yapıldığını, siyasi kimlikli kişiler içerisinde kendisinin de yer aldığını kaydetti.
Yazıcı, hazırlanan taslağın baştan sona gözden geçirildiğine değinerek "'Ne var ne yok' derseniz bunları paylaşmam doğru olmaz. Kesinleşmiş bir durum yok. Oradaki konuşmalar, değerlendirmeler, eleştirilere göre yeniden bir redakte edilecek, gözden geçirilecek ve tekrar oturup baştan sona gözden geçireceğiz. Nihai şekli partnerimizle olacak çünkü onların da teklifleri var. Partnerimiz ile birlikte oluşturup o aşamada kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Yazıcı, şöyle devam etti:
"Mevcut anayasa darbe sürecinde darbeciler tarafından hazırlanmış, aşağı yukarı 18-20 defa değişiklik yapılmış. En kapsamlı değişikliği biz yaptık. Birisini 2010'da yaptık, bir de 2017 referandumu ile bir sistem değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında. Arzu ediyoruz ki anayasa yapma milletin hakkıdır, anayasayı millet yapar. Bu hak tekel bir haktır. Başka kimsenin anayasa yapıp önüne koyma hakkı yoktur. Millet egemenliğin sahibi olan unsur gazi milletimiz. Millet anayasayı yapar yürürlüğe koyar veya vekilleri vasıtasıyla yaptırır, onaylar, referandum ile yürürlüğe koyar. Bugüne kadar millet bu hakkını hiç kullanamamış. Türkiye'nin beş tane anayasası var. Hiçbirisi doğrudan doğruya millet tarafından yapılmamış. Olağanüstü dönemlerde veya darbelerden sonra darbeciler tarafından yapılmış. Şeklen belki referanduma sunulmuş ama millet sırf darbe unsurlarının güncelliğini yitirmesi için, sonlandırması için onaylamış, getirmiş. Arzu ediyoruz ki, bu milletin en kıymetli kazanımı Cumhuriyet'tir, Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 yılında aziz milletimiz anayasa yapma hakkını ilk defa kullanabilsin. Bu bakımdan çok prestijli bir konudur."
Anayasa değişikliği için sayısal çoğunluğun Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda olmadığını aktaran Yazıcı, "Bir uzlaşı olursa anayasa yapımı söz konusu olacak. Uzlaşma olmazsa millete arz edeceğiz. Millet de bunu takdir edecek." ifadelerini kullandı.
Yazıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin de "Sabah akşam televizyonlarda Millet İttifakı'nın nasıl aday belirleyeceğini şaşkınlıkla izliyorum ama benim hiç gündemimde yok. Bizim adayımız belli. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla buna karşı çıkacak adayı nasıl belirleyecek, kimi belirleyecekler? Niye bu kadar televizyonlarda konuşuluyor? Hayretle izliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:37AK Parti'den seçim barajı ve anayasa açıklaması
13:27Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık
13:27Taciz sonrası 'Profili gizli değil' kararına tekrar soruşturma
13:22Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı
13:10İstanbul'da 12 avukatı dolandıran şüpheli tutuklandı
13:01Bakan Dönmez: 11 ilde 194 bin 97 abonenin elektriği geçici olarak kesildi
12:58'Turşu göçü' köyde nüfusu ikiye katladı
12:48'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
12:40Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de gençlerle birlikte şarkı söyledi
12:32HES uygulamasında yeni dönem
12:17Ordu'da kalacak yeri olmayan öğrenciler, kiralanan otellerde misafir edilecek
12:08Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 hazine arazisi özelleştiriliyor
12:01RTÜK, Türkçeyi en doğru, güzel ve anlaşılır kullanan yayıncıları ödüllendirecek
12:00Rosatom: Akkuyu’daki inşaat çalışmaları pandemi boyunca bir gün dahi durmadı
11:56Kahve fiyatları yarı yarıya arttı
11:39Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı: İstanbul birinci sırada
11:26FDA'dan Pfizer-BioNTech için üçüncü doz kararı: Yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubuna gerekli
11:15Memleket Partisi kurultayında konuşan İnce: 'Yalan, talan, dolan ve iban siyasetini değiştireceğiz'
11:10Bazı aroma verici maddelerin kullanımı yasaklandı
11:01AK Parti ve MHP'nin talebiyle İBB iştiraki İSTAÇ'ın geliri düşürüldü