https://tr.sputniknews.com/20210918/ak-partiden-secim-baraji-ve-anayasa-aciklamasi-1049018478.html

AK Parti'den seçim barajı ve anayasa açıklaması

AK Parti'den seçim barajı ve anayasa açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim kanunu çalışmaları ile ilgili "Hazırladığımız metinde 10 ile 15 madde arasında bir içerik de olacak... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T13:37+0300

2021-09-18T13:37+0300

2021-09-18T13:41+0300

ak parti

seçim

hayati yazıcı

anayasa

seçim barajı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049018453_0:299:2577:1749_1920x0_80_0_0_42719bd2146f4dd6c0abb5446c9217e0.jpg

Yazıcı, AA muhabirine, seçim kanunu çalışmalarını bitirme aşamasında olduklarını, MHP ile görüştüklerini ve nihai görüşmelerin henüz tamamlanmadığını anlattı.Baraj ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları olduğunu ifade eden Yazıcı, seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi konusunda görüşler bulunduğunu belirtti.Barajın düşürülmesinin teklif edileceğini kaydeden Yazıcı, "Barajın 10'dan 7'ye düşürülmesi Meclise gidecek. Komisyon var, genel kurul var. Nihai kararı genel kurul ve Meclis oluşturacak. Bunun kanunlaşması Mecliste olacak ama bizim çalışma çerçevesinde bir aşağı iniş var. O da yüzde 7 civarındadır. Nihai çalışmada farklılık olur mu? Onun için bir şey söyleyemem." diye konuştu.Son günlerde seçim barajının geleceği ve gelmeyeceği yönünde eleştiriler olduğunun altını çizen Yazıcı, "Hem siyasi partiler kanununda hem seçim mevzuatı kanununda teknik düzenleme olarak ifade edebileceğimiz düzenlemeler de var. Bu aşağı yukarı hazırladığımız metinde 10 ile 15 madde arasında bir içerik de olacak. Diğer detayları ortağımız ile görüştükten sonra kamuoyu ile paylaşacağız." şeklinde konuştu.Anayasa çalışmalarıAnayasa değişikliği çalışmalarının da Türkiye'de her zaman siyasi partilerin gündeminde olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bu alanda bir çalışmanın akademisyenler düzeyinde yapıldığını, siyasi kimlikli kişiler içerisinde kendisinin de yer aldığını kaydetti.Yazıcı, hazırlanan taslağın baştan sona gözden geçirildiğine değinerek "'Ne var ne yok' derseniz bunları paylaşmam doğru olmaz. Kesinleşmiş bir durum yok. Oradaki konuşmalar, değerlendirmeler, eleştirilere göre yeniden bir redakte edilecek, gözden geçirilecek ve tekrar oturup baştan sona gözden geçireceğiz. Nihai şekli partnerimizle olacak çünkü onların da teklifleri var. Partnerimiz ile birlikte oluşturup o aşamada kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.Yazıcı, şöyle devam etti:Anayasa değişikliği için sayısal çoğunluğun Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda olmadığını aktaran Yazıcı, "Bir uzlaşı olursa anayasa yapımı söz konusu olacak. Uzlaşma olmazsa millete arz edeceğiz. Millet de bunu takdir edecek." ifadelerini kullandı.Yazıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin de "Sabah akşam televizyonlarda Millet İttifakı'nın nasıl aday belirleyeceğini şaşkınlıkla izliyorum ama benim hiç gündemimde yok. Bizim adayımız belli. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla buna karşı çıkacak adayı nasıl belirleyecek, kimi belirleyecekler? Niye bu kadar televizyonlarda konuşuluyor? Hayretle izliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, seçim, hayati yazıcı, anayasa, seçim barajı