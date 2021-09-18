https://tr.sputniknews.com/20210918/bakan-soylu-yurt-icindeki-terorist-sayisi-197ye-geriledi-1049030792.html

Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye geriledi

Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye geriledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T22:49+0300

2021-09-18T22:49+0300

2021-09-18T23:07+0300

türkiye

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirtti.Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü vurgulayan Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim, terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir." diye konuştu.Hakkari'ye gittiğinde esnafla sohbet ederken yanına bir genç geldiğini, "Bakanım ben üniversiteyi kazandım" dediğini anlatan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:"Dedim ki 'Ne güzel, hayırlı olsun, ben normal bir iş olarak görmüştüm. 'Ama nereyi kazandım biliyor musunuz?' dedi. 'Tıp fakültesini kazandım' dedi. Size bir rakam vereceğim 2016'da Hakkari'de tıp fakültesini kazanan kişi sayısı 0, 2017-2018 yılında kazanan sayı 0. 2019-2020 yılında 4. 2020-2021 yılında kazanan sayısı 19.Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'mızın mücadelesinin ne olduğu, belki de bu rakamlarla ortaya çıkar. Geçen hafta Ağrı'ya gittim. Ağustos ayında Ağrı Dağı'na tırmanışta her gün 600-650 kişinin kampı vardı. En zirveye kadar. Sevgili gençler bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik ve beraberlik yakışır. Zenginlik yakışır güçlü ve büyük bir Türkiye yakışır."

türkiye

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süleyman soylu