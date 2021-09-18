https://tr.sputniknews.com/20210918/bazi-aroma-verici-maddelerin-kullanimi-yasaklandi-1049015538.html

Bazı aroma verici maddelerin kullanımı yasaklandı

Bazı aroma verici maddelerin kullanımı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını ve gıda üretiminde kullanımını yasakladı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T11:10+0300

2021-09-18T11:10+0300

2021-09-18T11:19+0300

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle uyum ve geçiş hükümleri belirlendi.İthalatına da izin verilmeyecekBu kapsamda, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl) but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" adlı aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.Daha önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.

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2021

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tarım ve orman bakanlığı