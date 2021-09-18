https://tr.sputniknews.com/20210918/besiktas-3-puani-ikinci-yarida-buldugu-gollerle-aldi-1049029189.html

Beşiktaş 3 puanı ikinci yarıda bulduğu gollerle aldı

Beşiktaş 3 puanı ikinci yarıda bulduğu gollerle aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-2 yendi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T21:29+0300

2021-09-18T21:29+0300

2021-09-18T21:29+0300

yaşam

beşiktaş

antalyaspor

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.11. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.41. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.45. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti: 2-0.49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2.76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3.Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

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beşiktaş, antalyaspor