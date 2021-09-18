https://tr.sputniknews.com/20210918/bilal-erdogan-biz-at-ustunde-ok-ve-kilic-ile-yukselmis-milletiz-1049026378.html

Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “‘At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz’ diyorlar. Bunları... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T19:07+0300

2021-09-18T19:07+0300

2021-09-18T19:07+0300

türkiye

kayseri

bilal erdoğan

at

kayseri büyükşehir belediyesi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar ve Okçuluk Tesisi'nin açılış törenine; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile davetliler katıldı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için 5 sene zarfında olumlu gelişmeler yaşandı. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmuş olması pandemi dönemine denk gelse de kulüp sayısı 500'e yaklaştı. Lisanslı kemankeş sayısı 7 binin üzerinde. Salgın döneminde kurulan bu federasyon kulüp ve lisanslaşma anlamında üst sıralara yerleşti" dedi." Bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye devam eden Bilal Erdoğan, ifadelerini kullandı:'Ata binmek herkesin yapması gereken bir spordur'Atlı sporlara değinen Bilal Erdoğan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ata binmek mükemmel bir spordur. Hali vakti yerinde olan veya kırsalda olanların dışında herkesin yapması gereken bir spordur. Binicilik, atlı okçuluk ve cirit sporunu önemsiyoruz. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'muzun başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızın, geleneksel okçulukta da kısa zamanda uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çekmelerini görürüz" diye konuştu.

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kayseri, bilal erdoğan, at, kayseri büyükşehir belediyesi