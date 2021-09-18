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Cem Yılmaz: 'Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz
Cem Yılmaz: 'Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz
Komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımın altına yapılan bir yorumu alıntılayarak, "Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz"... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T20:44+0300
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yaşam
cem yılmaz
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paylaşım
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Cem Yılmaz, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin ve yakın çevresindeki insanların adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında takipçilerine uyarıda bulunan Yılmaz, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu" dedi.Cem Yılmaz'ın bu paylaşımının altında, bir takipçisi, "Bırakınız gariban da biraz prim yapsın üzerinizden efendim" yorumunda bulundu.Yılmaz bunun üzerine takipçisinin yorumunu alıntılayarak, "Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz" dedi.
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cem yılmaz, twitter , paylaşım

Cem Yılmaz: 'Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz

20:44 18.09.2021
© TwitterCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Twitter
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Komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımın altına yapılan bir yorumu alıntılayarak, "Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz" dedi.
Cem Yılmaz, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin ve yakın çevresindeki insanların adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında takipçilerine uyarıda bulunan Yılmaz, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu" dedi.
Cem Yılmaz'ın bu paylaşımının altında, bir takipçisi, "Bırakınız gariban da biraz prim yapsın üzerinizden efendim" yorumunda bulundu.
Yılmaz bunun üzerine takipçisinin yorumunu alıntılayarak, "Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz" dedi.
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