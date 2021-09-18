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Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı
Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı
Komedyen Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin ve yakın çevresindeki insanların adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
cem yılmaz
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, takipçilerine şu uyarıda bulundu.
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cem yılmaz, uyarı

Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı

02:01 18.09.2021
© AA / Erçin Top Cem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA / Erçin Top
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Komedyen Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin ve yakın çevresindeki insanların adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında takipçilerine uyarıda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, takipçilerine şu uyarıda bulundu.
"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu."
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