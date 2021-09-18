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Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı
© AA / Erçin Top Cem Yılmaz
© AA / Erçin Top
Komedyen Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin ve yakın çevresindeki insanların adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında takipçilerine uyarıda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, takipçilerine şu uyarıda bulundu.
"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu."
Sosyal medyadan bu ara sıkça Restoran,büfe,yok efendim otel gibi mekanları arayıp Kardeş meraba ben Cem Yılmaz ım ! Yok işte ben abisiyim :)) Zafer abinin selamı var gibi kartım pinini unuttum az sonra bizim yeğen gelecek 1700 lira veriver gibi dolandırıcılıklar duyuyorum +— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) September 17, 2021