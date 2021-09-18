Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210918/cezayirin-eski-cumhurbaskani-buteflika-vefat-etti-1049012038.html
Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti
Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti
Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın (84) hayatını kaybettiği bildirildi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T02:26+0300
2021-09-18T02:26+0300
dünya
cezayir
abdülaziz buteflika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103644/87/1036448795_0:171:3516:2149_1920x0_80_0_0_7aa2a6e69d3761e3e8d64ebef124ee1f.jpg
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın vefat ettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti.Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103644/87/1036448795_212:0:3305:2320_1920x0_80_0_0_cfab1753879b5bf04836237d561a407d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezayir, abdülaziz buteflika

Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

02:26 18.09.2021
© AFP 2021 / Eric FEFERBERG Abdülaziz Buteflika
Abdülaziz Buteflika - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AFP 2021 / Eric FEFERBERG
Abone ol
Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın (84) hayatını kaybettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın vefat ettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.
İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.
Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti.
Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.
000020
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:42Erdoğan: Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım
02:26Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti
02:01Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı
01:54Köln Üniversitesi’nden Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e 'fahri doktora' unvanı
01:41Araştırma: Günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor
01:31Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesinde New York'ta panel düzenleyecek
01:20Kovid-19 aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: BM Genel Kurulu’na katılacağım
01:03Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu
00:54 Mısır müftüsü: Kadına liderlik pozisyonları vermek, çalınan haklarını iade etmektir
00:37Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon
00:21Mustafa Denizli’den Federasyon'a 'Milli Takım' sitemi
00:21Biden'dan kararname: Kızamık 'karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar' kategorisine dahil oldu
00:14Pentagon: Rus ordusu inanılmaz biçimde güçlü ve modern
00:12İstanbul Valiliği duyurdu: Pazar günü kapanacak yollar
00:07Bakan Ersoy: Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek
DünPopocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 6 patlama
DünABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
DünSahibinin şiddet uyguladığı kedi kurtarıldı
DünHatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı
Dünİngiliz gazetesi: Rusya, Zapad-2021 tatbikatında NATO'ya korku veren iki kozunu ortaya koydu