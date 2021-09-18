https://tr.sputniknews.com/20210918/cezayirin-eski-cumhurbaskani-buteflika-vefat-etti-1049012038.html

Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın (84) hayatını kaybettiği bildirildi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T02:26+0300

2021-09-18T02:26+0300

2021-09-18T02:26+0300

dünya

cezayir

abdülaziz buteflika

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın vefat ettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti.Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

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cezayir, abdülaziz buteflika