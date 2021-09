Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok

https://tr.sputniknews.com/20210918/cumhurbaskani-erdogan-kripto-paraya-acilma-diye-bir-derdimiz-kesinlikle-yok-1049029654.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı.Üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, "Üniversite kapısına gelene kadar okul öncesinden, ilk, orta ve lise seviyelerine kadar eğitim öğretimin her aşamasından geçen siz değerli kardeşlerim bu sürece büyük emekler verdiniz. Bu yıl nihayet emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli sıfatını kazandınız" ifadelerini kullandı."Her biriniz ayrı üniversitede, ayrı fakültelerde, ayrı bölümlerde olsanız da hayalleriniz farklı olsa da geleceğe aynı umutla aynı heyecanla baktığınızı biliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: Gençlere 'dil öğrenin' tavsiyesiÜniversite yıllarının aynı zamanda gençlerin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden istirhamım, asıl kaynaklarına inip araştırmadan sorgulamadan, tefekkür etmeden, bilhassa da kendi medeniyetinizi, kültürünüzü, tarihinizi, tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın" dedi.Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Gençler geleceğin tohumudur'Merhum Nurettin Topçu'nun "Gençler, geleceğin tohumudur" dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tohum olarak bu vatanın bağrına düşen sizler önce filize, ardından görkemli çınarlara dönüşecek, kendinizle birlikte bu milletin de geleceğini şekillendireceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.Ailelerin her zaman olduğu gibi üniversite yıllarında da çocuklarının en yakın destekçileri olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de 19 yıldır gençleri eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, teknolojiden girişimciliğe kadar her alanda, hayallerini hayata geçirmeleri için desteklemenin gayreti içinde olduklarını söyledi.Bu çerçevede, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdiklerini, yatırımlar yaptıklarını, imkanlar sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Mesela, 19 yıl önce ülkemizdeki sadece 9 olan Gençlik Merkezi sayısını 376'ya, Gençlik Ofisi sayısını 223'e çıkardık. Gençlik merkezlerimizin üye sayısı 5 binden 2.5 milyona çıktı. Sayılarını 51'e yükselttiğimiz gençlik kamplarına bu yıl 17 bin, tematik gençlik kamplarına 7 bin, STK gençlik kamplarına 6 bin genç katıldı." dedi.'"Lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 10 milyon 200 bine çıkardık'Lisanslı sporcu sayısının 278 binden 10 milyon 200 bine, spor kulübü sayısının 6 binden 19 bine yükseldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor tesisi sayısının ise 1575'ten 3 bin 915'e çıkararak her gencin kullanımına açtıklarını söyledi.Aynı şekilde atletizm pisti sayısını 12'den 56'ya, olimpik yüzme havuzu sayısını 46'dan 279'a çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize kazandırmak için kolları sıvadığımız modern stadyumlardan 32'sini tamamladık, 9'unun yapımına devam ediyoruz 5 tanesi de proje ve ihale aşamasındadır. Sporu hayatın merkezine almak ilkesiyle mahallelerimizde toplam 2 bin 754 futbol ve voleybol sahaları kurduk. Ülkemizin olimpiyatlar başta olmak üzere, uluslararası müsabakalarda son dönemde kazandığı başarıların gerisinde işte böyle bir alt yapı ve gayret vardır" açıklamasında bulundu.Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan'ın çeşitli türküleri seslendiği gecede da bazı türkülere de eşlik etti.Katılımcılardan birinin Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun oluşturulduğunu hatırlatarak Merkez Bankasının kripto paraya açılıp açılmadığını ve kendisinin kripto para konusundaki görüşlerini sorması üzerine Erdoğan, şuları söyledi:"Bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz."

