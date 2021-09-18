Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık

"İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz." "İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz."

"Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı." "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı."

"Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık." "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."

"2 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı." "2 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."