Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık

TİM 28'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz."
"Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı."
"Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."
"2 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."
"Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız."