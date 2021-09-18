https://tr.sputniknews.com/20210918/deniz-otobusunde-uyuyan-kadina-cinsel-taciz-elini-pantolonumun-icine-sokmaya-calisti-1049028143.html

Deniz otobüsünde uyuyan kadına cinsel taciz: 'Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı'

Deniz otobüsünde uyuyan kadına cinsel taciz: 'Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı'

İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde, yanına oturan G.Ş. adlı kadını uyurken taciz eden Yusuf Yıldırım tutuklandı. Şahsın, yolcular tarafından... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T20:30+0300

2021-09-18T20:30+0300

2021-09-18T20:30+0300

istanbul

bursa

taciz

deniz

deniz otobüsü

yusuf yıldırım

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İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya yolcu taşıyan deniz otobüsünde iddiaya göre, üst katta yolculuk eden 50 yaşındaki Yusuf Yıldırım, yanında oturan 33 yaşındakii G.Ş.'yi uyuduğu sırada taciz etti. Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata indi.Diğer yolcular yakalayıp güvenliğe teslim ettiG.Ş. daha sonra tacizi anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım'ı ensesinden yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirilirken, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaşıldı.‘Çocuğa istismar’ suçlamasıyla araması olduğu ortaya çıktıYusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim etti. 'Çocuğa istismar' suçlamasıyla da aranan Yıldırım, ifadesinin ardından 'cinsel istismar'dan Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.Öte yandan taciz olayı sonrası deniz otobüsünde hareketlilik, güvenlik kamerasına da yansıdı.Görüntülerde tacize uğrayan G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca deniz otobüsünün üst katından alt katına indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı.

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istanbul, bursa, taciz, deniz, deniz otobüsü, yusuf yıldırım